Video/ Fondi Bisceglie (2-4): highlights e gol della partita (Serie C 38^ giornata)

Video Fondi Bisceglie (2-4): highlights e gol della partita di Serie C per la 38^ giornata. Pugliesi comunque fuori dai playoff, laziali penultimi (6 maggio)

Video Fondi Bisceglie (LaPresse)

Tante emozioni ma, alla fine, una piccola beffa per il Bisceglie che, sul campo del Racing Fondi, coglie un roboante successo per 2-4 in una delle partite più avvincenti dell’anno ma non riesce a conquistare il decimo posto valido per i play-off, finendo undicesimo in una stagione che la vedeva comunque competere da neopromossa. Il match allo stadio “Domenico Purificato” infatti vede andare in scena una vera e propria saga del gol, con ben quattro reti nei primi 15 minuti: al doppio vantaggio firmato da Petta e l’autorete di Mangraviti per i nerazzurri ospiti rispondono Mastropietro e Addessi, ma nel prosieguo della frazione le due compagini hanno altre chance per fare tris. Meno infuocato è l’avvio della ripresa, invece, ma poi un Bisceglie con più motivazione piazza tra il 57’ e il 66’ un mortale uno-due con Giron e Azzi, al quale i rossoblu padroni di casa stavolta non riescono a replicare, a parte un’occasione per Mastropietro. Ma il risultato finale non porta a ribaltoni: il Fondi di Pasquale Luiso, come previsto, giocherà i play-out con la Paganese, mentre i pugliesi non riescono ad acciuffare di un soffio quel decimo posto che avrebbe dato ancora più valore alla stagione della squadra di Gianfranco Mancini. CLICCA QUI PER GOL E HIGHLIGHTS

LE DICHIARAZIONI

Una sconfitta indolore per la classifica (la sorte del Racing Fondi era già scritta) ma che certo non fa bene al morale, come ammesso dal tecnico Pasquale Luiso: il 2-4 subito tra le mura amiche da un Bisceglie che si giocava l’accesso ai play-off è comunque un segnale d’allarme per i rossoblu in vista dello spareggio-salvezza con la Paganese. “I play-out si preparano dagli errori fatti e quelli commessi oggi bisogna evitarli, anche se questo pomeriggio trovare stimoli oggi non era facile” ha ammesso Luiso, aggiungendo che i suoi ragazzi sono partiti male, facendosi in pratica due gol da soli, prima di pareggia.” Poi, come è capitato spesso da un anno a questa parte, nel secondo tempo siamo rientrati in campo senza testa: ma ora, finito il campionato, avremo una settimana di sosta per prepararci ai play-out” ha concluso Luiso, precisando che, tuttavia, sarà una settimana di duro lavoro per prepararsi alla prossima sfida. È soddisfatto invece non solo del risultato maturato a Fondi ma anche della stagione dei suoi il tecnico del Bisceglie. Gianfranco Mancini ha spiegato infatti ai microfoni in sala stampa che la sua squadra è partita bene: “Pronti, via ed eravamo 2-0, poi i ragazzi hanno subito la reazione da parte del Fondi e così ho deciso di cambiare passando dal 5-3-2 al 4-3-3 e direi che siamo migliorati” ha detto l’allenatore dei nerazzurri, dicendosi anche fortunato per la scelta. “Adesso c’è un po’ di amarezza per non aver agganciato i playoff: ci abbiamo sperato fino all’ultimo minuto, volevano esserci perché era bello e anche perché siamo una squadra giovane” ha ammesso Mancini, spiegando che il rammarico è dovuto al fatto che sarebbe bastato un altro punto in più ma “la stagione è comunque eccezionale”.

