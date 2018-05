Video/ Lazio Atalanta (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 36^ giornata)

Video Lazio Atalanta (1-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 36^ giornata. Allo stadio Olimpico finisce pari: al gol della Dea di Musa Barrow risponde Felipe Caicedo

07 maggio 2018 Fabio Belli

Video Lazio Atalanta (Foto LaPresse)

La Lazio si aggrappa alle parate di Strakosha per le sue speranze Champions League: allo stadio Olimpico finisce 1-1 nella grande sfida della 36^ giornata di Serie A. L’Atalanta si conferma squadra in crescendo e pronta a vivere una volata per l’Europa League esaltante. Partenza sprint degli orobici, subito imbucata centrale per la Lazio con De Roon che pesca Barrow, lasciato libero dai centrali laziali. Il gol è sin troppo facile, ed i nerazzurri al 9’ sfiorano il bis: Cristante fa il bello e il cattivo tempo e serve Gomez, conclusione di prima intenzione e palo a portiere battuto. Ancora Barrow spreca un buon contropiede, ma al 24’ Milinkovic-Savic pesca Luis Alberto, grande aggancio dello spagnolo in area e servizio per Caicedo che deve solo spingere la palla in rete. L’ecuadoregno manca di testa, con un gran movimento, il gol del sorpasso. poi brutta tegola per Simone Inzaghi: stiramento per Luis Alberto, entra Felipe Anderson.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa la Lazio parte con una conclusione di De Vrij da fuori area che sfiora la traversa, poi è solo Atalanta. Strepitosa parata di Strakosha su Freuler, praticamente un rigore in movimento, e su Ilicic, che aveva piazzato il pallone sul secondo palo. Su Gosens è invece provvidenziale Bastos, che aveva rilevato Luiz Felipe. L’Atalanta martella e la Lazio, con Caicedo out e Milinkovic-Savic falso nueve, non riesce più a ripartire. Nel finale è Gomez ad avere la palla match, ma Strakosha si supera ancora, poi De Vrij salva sulla linea su Hateboer. 1-1 e la corsa per l’Europa continua per entrambe le squadre, anche se per la Lazio ora ci sarà da soffrire col vantaggio sull’Inter dimezzato.

© Riproduzione Riservata.