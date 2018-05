Video/ Udinese Inter (0-4): highlights e gol della partita (Serie A 36^ giornata)

Video Udinese Inter (0-4): highlights e gol della partita di Serie A per la 36^ giornata. Pieno trionfo dei nerazzurri con Ranocchia, Rafinha, Icardi e Borja Valero.

07 maggio 2018 Michela Colombo

Video Udinese Inter (LaPresse)

Un chiaro successo per l’Inter alla Dacia Arena contro l’Udinese di Tudor: un netto 4-0 firmato nella 36^ giornata della Serie A, che porta i nomi dei nerazzurri Ranocchia, Rafinha, Icardi e Borja Valero. E’ quindi sempre più crisi per friulani, che hanno pure chiuso la partita in 10 dopo la giusta espulsione per rosso diretto di Fofana. Dando ora un occhio più da vicino alle statistiche di questa partita per il massimo campionato italiano vediamo bene che sono stati i nerazzurri i netti dominatori della sfida, pure sui numeri oltre che nel tabellone del risultato. L’Inter di Spalletti ha quindi messo a bilancio il 64% del possesso palla, con ben 24 tiri dei quali 11 sono stati correttamente indirizzati verso lo specchio avversario. A ciò aggiungiamo sempre per i milanesi anche 14 punizioni, 9 calci d’angolo e 2 parate. Per i numeri dell’Udinese segnaliamo invece il 36% di possesso palla con solo 9 tiri, dei quali solo 2 sono stati mandati in porta: oltre a ciò anche 5 corner e ben 7 parate.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita di Serie A tra Udinese e Inter, il tecnico nerazzurro Spalletti è rimasto soddisfatto di quanto fatto dai suoi ragazzi, e parlando ai microfoni di Inter tv, l’allenatore ha detto: “Il gruppo ha dimostrato di avere una testa pensante, ha fatto valutazioni giuste ed è entrato in campo mostrando la propria qualità. Quello che dà soddisfazioni è sentire la partecipazione del pubblico. Quello interista ha visto calciatori forti, ha vinto coppe importanti e sa giudicare. Il fatto che oggi abbia partecipato con applausi e consensi dice come si sono comportati i calciatori. Il risultato completa l'analisi, ma si vede aggressione forte, squadra corta, la partecipazione ai palloni vaganti, tutti vanno nella direzione corretta anche quando devono sopperire alle difficoltà. Nell'atteggiamento di squadra siamo migliorati.” Il bianconero Tudor in conferenza stampa ha invece affermato sulla prestazione dell’Udinese: “Quando si perde la partita, l'allenatore ha sbagliato. Sono io che devo fare le scelte. Ho visto tutte le partite, si perdeva anche quando si stava tutti dietro. Io ho provato a mettere una squadra che giocasse in avanti e non indietro. Poi l'Inter oggi era molto forte. Abbiamo avuto due buone occasioni, con Lasagna e Behrami, nelle quali potevamo pareggiare. Dobbiamo dimenticare in fretta questa partita e pensare alle ultime due. Sono convinto che l'Udinese si salverà”.

UDINESE INTER, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO DELLA PARTITA

