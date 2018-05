Atp Madrid 2018/ Diretta Fognini Mayer, Lorenzi Verdasco streaming video e tv live, orario dei match (tennis)

Diretta Atp Madrid 2018: info streaming video e tv, prosegue il torneo di tennis sulla terra rossa. Oggi esordio per i due italiani Fabio Fognini e Paolo Lorenzi, che giocano il primo turno

08 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Atp Madrid 2018: Fabio Fognini fa il suo esordio (Foto LaPresse)

Al Madrid Open 2018 è arrivato il momento di un altro giorno di incontri: si conclude il secondo turno del torneo Atp, mentre per quanto riguarda la Wta saremo già al terzo che rappresenta gli ottavi di finale. Gli occhi sono puntati sui due italiani nel tabellone: Fabio Fognini ha la testa di serie numero 16, ma in questo Master 1000 sono solo i primi otto a godere del bye per saltare il primo turno. Significa che il tennista di Arma di Taggia fa il suo esordio dall’inizio del tabellone, e se la vede con Leonardo Mayer; purtroppo il sorteggio non è stato troppo benevolo, e già al secondo turno potremmo avere un derby tra Fognini e Paolo Lorenzi. Il quale è impegnato contro Fernando Verdasco, non certo un esordio agevole per il romano; purtroppo se anche avanzassero entrambi ne perderemmo uno comunque, anche se per contro un nostro rappresentante sarebbe sicuramente agli ottavi e, almeno tecnicamente, finirebbe in pasto ad Alexander Zverev che appunto ha saltato il primo turno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il Madrid Open 2018 è in diretta tv sui canali del satellite, almeno per quanto riguarda il torneo maschile: appuntamento su Sky Sport 1 e Sky Sport 2, con gli approfondimenti che arriveranno da studio e la possibilità di seguire le partite anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda il torneo femminile, il canale è SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando; disponibile per tutti anche il servizio di diretta streaming video, sul sito www.supertennis.tv, avendo a disposizione PC, tablet o smartphone. Ricordiamo che il sito ufficiale del torneo è www.madrid-open.com; troverete informazioni utili anche sulle pagine correlate messe a disposizione sui social network, in particolare facebook.com/mutuamadridopen e, su Twitter, @MutuaMadridOpen.

GLI ITALIANI

Fabio Fognini ha giocato quattro volte contro Leo Mayer, e ha vinto in tre occasioni; tre di questi incroci sono andati in scena sulla terra rossa e Fabio ha vinto quattro anni fa a Buenos Aires e appena prima nella finale di Vina del Mar, ottenendo uno dei suoi cinque titoli Atp. Nel 2013 sull’erba di Stoccarda il nostro tennista si era imposto 6-1 6-3 nel primo incrocio; Mayer però ha vinto l’ultima sfida, recente e ancora sulla terra di Buenos Aires, con il risultato di 6-3 6-3. Si tratta di un avversario difficile e da prendere con le pinze, al netto del bilancio che abbiamo appena visto; non lo dice sicuramente questo ultimo match giocato, quanto il fatto che l’argentino ha grande garra come tutti i suoi connazionali, e lo aveva mostrato contribuendo in larga misura alla vittoria della Coppa Davis nel 2016.

Per Paolo Lorenzi l’impegno è ancora più ostico: vero che il romano è sicuramente nel periodo migliore della carriera, ma il trentaquattrenne Verdasco è un signore che ha vinto sette titoli Atp, per quattro volte ha raggiunto i quarti di uno Slam (con semifnale in Australia) e ancora l’anno scorso è arrivato agli ottavi al Roland Garros, dove ha giocato il quarto turno per quattro stagioni consecutive e sei in totale. Vero che non vince un trofeo dal 2016, ma ne ha anche ottenuti cinque sulla terra rossa e negli ultimi due anni ha raggiunto le finali nei 500 di Dubai e Rio de Janeiro; entrambi i giocatori sono esperti, ma Verdasco ha certamente fatto di più e per questo motivo l’impegno per Lorenzi non sarà affatto semplice.

© Riproduzione Riservata.