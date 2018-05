Classifica Giro d'Italia 2018 / La maglia rosa e le altre graduatorie (4^ tappa, oggi)

Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Rohan Dennis sempre leader, oggi martedì 8 maggio attenti alla quarta tappa Catania-Caltagirone (4^ tappa)

08 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Classifica Giro d'Italia (LaPresse)

La classifica del Giro d’Italia 2018 vedrà anche oggi Rohan Dennis in maglia rosa. Domenica infatti l’ultima delle tre tappe israeliane non ha fatto registrare sostanziali novità nelle prime posizioni della classifica generale, che vede sempre il corridore australiano della Bmc davanti a Tom Dumoulin per un solo secondo, grazie ai 3” di abbuono conquistati a un traguardo volante nella tappa di Tel Aviv dopo che l’olandese aveva vinto la cronometro di Gerusalemme per 2” su Dennis. Da segnalare solamente che ha perso 31” il belga Victor Campenaerts, che di conseguenza è sceso dal terzo al quindicesimo posto, per il resto i distacchi sono rimasti immutati per tutti i big, con Simon Yates e Domenico Pozzovivo che sono per ora gli altri nomi di spicco presenti fra i primi dieci fra coloro che hanno ambizioni di essere protagonisti nella classifica finale di questo Giro d’Italia numero 101, domenica 27 maggio a Roma.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2018: LE INSIDIE IN SICILIA

Da oggi, con la quarta tappa Catania-Caltagirone, avranno inizio tre giorni decisamente interessanti in Sicilia, perché oggi e poi anche domani nella Agrigento-Santa Ninfa vivremo due tappe ricche di saliscendi, con pochissima pianura e che saranno infiammate da impegnativi strappi nel finale, dove magari potrebbero muoversi anche i big a caccia di secondi comunque preziosi in classifica, abbuoni compresi. Big che saranno poi sicuramente protagonisti assoluti giovedì nella sesta tappa, perché la Caltanissetta-Etna ci riserverà il primo arrivo in salita di questo Giro d’Italia, tra l’altro scalando il vulcano da un versante inedito che si annuncia più impegnativo. Ecco dunque che l’attesa di tifosi e appassionati è davvero grande, perché nei prossimi tre giorni inizieremo a capire quali potrebbero essere i rapporti di forza fra i protagonisti più attesi di questa Corsa Rosa.

LE ALTRE CLASSIFICHE

Iniziano naturalmente ad assumere un volto più significativo anche le altre graduatorie del Giro d’Italia, in particolare la classifica a punti, che grazie a due volate vinte in Israele vede già un dominatore in maglia ciclamino. Ci riferiamo naturalmente ad Elia Viviani, che ha vinto sia a Tel Aviv sia ad Eilat: di conseguenza il campione olimpico dell’Omnium è al comando già con un ottimo margine sui primi inseguitori, che sono Sacha Modolo e Jakub Mareczko. C’è gloria per la Quick-Step Floors anche nella classifica dei giovani: in maglia bianca c’è sempre il tedesco Maximilian Schachmann, con 8” di vantaggio su Valerio Conti in virtù del distacco fra i due maturato nella cronometro di Gerusalemme. Infine, Enrico Barbin della Bardiani-Csf indosserà anche oggi la maglia azzurra della classifica Gpm, avendo vinto sabato il primo Gran Premio della Montagna di questo Giro d’Italia e poi arrivando secondo domenica sul Gpm della frazione che ha affrontato il deserto del Negev. Qui però naturalmente le gerarchie sono ancora fragili, i due Gpm previsti oggi potrebbero già portare grandi novità.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2018

1. Rohan Dennis (Aus) in 9h05'30"

2. Tom Dumoulin (Ola) a 1"

3. José Goncalves (Por) a 13”

4. Alex Dowsett (Gbr) a 17”

5. Pello Bilbao (Spa) a 19”

6. Simon Yates (Gbr) a 21”

7. Maximilian Schachmann (Ger) a 22”

8. Tony Martin (Ger) a 28”

9. Domenico Pozzovivo (Ita) s.t.

10. Carlos Betancur (Col) a 29"

© Riproduzione Riservata.