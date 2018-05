Formula 1, Gp Spagna 2018/ Gli orari della diretta tv su Sky e della differita su TV8

Formula 1, Gp Spagna 2018, gli orari della diretta tv su Sky e della differita su TV8: il prossimo weekend torna la F1 con il suo primo appuntamento nel Vecchio Continente, in Catalogna

Vettel vuole tornare alla vittoria nel Gp di Spagna - LaPresse

Questo weekend tornerà l’appuntamento con il campionato del mondo di Formula 1 2018. Dopo Australia, Bahrein, Cina e Azerbaigian, è la volta della prima sfida europea. Si correrà infatti in Spagna, sullo storico circuito della Catalogna, quinta gara con il mondiale. Dopo aver girato a lungo lo scorso inverno, trovando tra l’altro un clima decisamente rigido (nevicava), le monoposto faranno ora sul serio sulla Costa Brava, visto che in ballo vi saranno punti validi per il mondiale. Un weekend che sarà visibile in diretta tv solo per gli appassionati abbonati a Sky Sport. La gara è stata infatti acquisita in esclusiva dalla televisione satellitare e di conseguenza tutti gli altri amanti delle quattro ruote, dovranno attendere la differita su TV8.

GLI ORARI DI PROVE LIBERE, QUALIFICHE E GP

Ma andiamo a vedere insieme nel dettaglio gli orari degli appuntamenti del weekend con la Formula 1: si inizia alle ore 11:00 di venerdì mattina, quando su Sky Sport ci saranno le prime prove libere, che si protrarranno fino alle 12:30. Dalle 15 alle 16:30, quindi, le secondo libere, sempre su Sky. Il sabato, invece, le terze prove libere a partire dalle 12, con conclusione alle 13, mentre dalle 15:00 le qualifiche, che dureranno i canonici 60 minuti. Infine l’appuntamento con la gara di domenica: dalle ore 15:00 di domenica 13 maggio, in diretta su Sky Sport F1, mentre dalle ore 21:00 in differita su TV8, canale numero 8 del vostro digitale terrestre. L’anno scorso vinse Lewis Hamilton, con Vettel che giunse secondo, seguito da Ricciardo su Red Bull. Una gara che venne segnata dall’ennesimo episodio discusso con protagonista Max Verstappen, che si toccò con Raikkonen: entrambi furono costretti al ritiro.

