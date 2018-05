Giro d'Italia 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso e orari (4^ tappa Catania Caltagirone)

Diretta Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 4^ tappa Catania-Caltagirone: percorso e orari della quarta frazione del Giro, in Sicilia tracciato ostico (oggi 8 maggio)

08 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Giro d'Italia 2018: Diego Ulissi (LaPresse)

Oggi la quarta tappa Catania-Caltagirone di 198 km segna lo sbarco del Giro d’Italia 2018 fra i nostri confini nazionali, dopo i bellissimi tre giorni vissuti in Israele, dove la Corsa Rosa è stata accolta con straordinario affetto. Adesso però si riparte dalla Sicilia, dove vivremo tre giorni ricchi di insidie ed emozioni, perché il percorso di queste tre frazioni sarà sempre piuttosto complicato. Cominciamo dunque a vedere che cosa ci attende oggi nei 198 km che porteranno la corsa da Catania a Caltagirone, partendo e arrivando dunque sempre nella provincia di Catania ma toccando anche quelle di Siracusa e Ragusa: sarà una quarta tappa decisamente faticosa, perché in pratica non ci sarà nemmeno un metro di pianura. Saliscendi continui, senza respiro, anche se non ci saranno da affrontare salite particolarmente difficili gli attaccanti avranno l’occasione di mettersi in mostra, fino allo strappo finale dal momento che l’ultimo chilometro sarà tutto in salita e potrebbe invogliare a muoversi anche i big della classifica generale. Tappa comunque da attaccanti, Diego Ulissi e Zdenek Stybar tanto per fare due nomi fra quelli presenti a questo Giro d’Italia numero 101.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 4^ TAPPA

Per seguire il Giro d’Italia 2018 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai, in particolare da oggi tornando in Italia dopo i primi tre giorni in Israele, perché da adesso in poi rubriche e inviati saranno al completo: i canali di riferimento sono Rai Due e Rai Sport + HD. I collegamenti per la quarta tappa Catania-Caltagirone avranno inizio già alle ore 11.50 sul canale tematico, ma naturalmente sarà al pomeriggio il cuore della giornata, con la cronaca a partire dalle ore 14.30 su Rai Due, incentrata sulla telecronaca di Francesco Pancani e Silvio Martinello, ma non solo. In chiusura il Processo alla Tappa, mentre per le rubriche e la replica serale si tornerà su Rai Sport + HD. Il Giro d’Italia sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: appuntamento oggi a partire dalle ore 13.00. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d'Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

GIRO D’ITALIA 2018: PERCORSO CATANIA CALTAGIRONE

Appuntamento con la partenza alle ore 12.15 a Catania, si pedalerà fin da subito verso l’entroterra, su strade caratterizzate da continui saliscendi - solo nei primi 30 km si troverà anche qualche tratto pianeggiante. Come abbiamo già accennato, di per sé non si tratterà di salite particolarmente impegnative, tanto che le uniche due identificate come Gran Premio della Montagna saranno entrambe di quarta categoria, a Pietre Calde al km 82,4 e poi a Vizzini al km 150,5, però ad esempio anche entrambi i traguardi volanti di giornata saranno posti in cima ad altrettante salitelle, rispettivamente a Palazzolo Acreide al km 112,3 e poi a Monterosso Almo al km 133,7 di percorso, senza contare naturalmente numerosi altri strappi e saliscendi che non metteranno nulla in palio e in più anche i tratti in pavé che caratterizzeranno l’attraversamento di diversi centri abitati. Insomma, una tappa perfetta per le fughe da lontano, ma anche ai finisseur che potrebbero chiedere alle loro squadre di tenere compatto il gruppo per giocarsi la vittoria di tappa nel finale, che sarà anch’esso piuttosto complicato, dal momento che il gruppo dovrà prima affrontare circa 9 km di salita pedalabile per arrivare a San Bartolomeo al km 190,7, poi qualche altro saliscendi, un tratto a carreggiata ristretta nel centro storico di Caltagirone e soprattutto l’ultimo chilometro sarà decisamente difficile, con pendenza media dell’8,5% negli ultimi 900 metri, nei quali si toccheranno anche punte di pendenza massima fino al 13%, il che potrebbe ingolosire anche i big che staranno meglio nel finale, che potrebbero puntare a guadagnare qualche secondo e gli abbuoni previsti all’arrivo. Una tappa sicuramente da non perdere!

