Juventus-Milan, Gattuso / "La finale di Coppa Italia per noi vale come la quella del Mondiale"

Juventus-Milan, Gattuso: il tecnico rossonero parla della finale di Coppa Italia di domani e sottolinea come per la sua squadra valga come una finale dei Mondiali.

08 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Juventus-Milan, Gattuso - La Presse

Gennaro Gattuso racconta come vede Juventus Milan anche da ex calciatore. In conferenza stampa ricorda: "Quando giocavo io mi dava la sensazione di una grandissima mentalità. E' una squadra che ha giocatori orgogliosi di indossare quella maglia. Sono avvelenati. Mi ha sempre impressionato il mondo Juve per disciplina, compattezza e spirito. L'ho sempre toccato con mano anche se il Milan aveva in alcuni casi giocatori più tecnici. Vincere è difficile ovunque". Svela poi che tipo di partita dovrà fare la sua squadra: "Saranno due gare. Dobbiamo concedere poco e nulla, perché a livello di singoli ha qualità incredibili. Dobbiamo fare il nostro gioco, non dobbiamo avere paura o il braccino. Sono una grandissima squadra, ma anche loro hanno qualche difetto. Spero sia una partita bella e speriamo di non commettere gli errori che abbiamo fatto a Torino negli ultimi minuti".

RINGHIO È CARICO

"La finale di Coppa Italia per noi vale come quella del Mondiale". Gennaro Gattuso è carico e pronto a giocarsi ad armi pare Juventus Milan che si disputa domani sera allo Stadio Olimpico di Roma. In conferenza stampa alla vigilia del match il tecnico spiega: "Ci saranno i miei figli e anche mia moglie. Mi farò un bicchiere di vino con i miei ragazzi in caso dovesse arrivare una vittoria. Vorrei stare con le persone che mi hanno visto poco". Il tecnico però fa i complimenti alla Juventus pronta a vincere il settimo Scudetto consecutivo: "Quando una squadra fa quattro finali di Coppa Italia consecutive vuol dire che non gli fà né caldo né freddo. Loro si allenano giocando a calcio. Tante volte ho la sensazione che i calciatori non siano nemmeno sudati. Dobbiamo fare una grande partita se vogliamo fare qualcosa di davvero importante. La Juventus ha sempre quella corsa in più per il compagno e nella gara di domani dobbiamo farlo anche noi. Quando non ci arriviamo con le qualità ci dobbiamo arrivare con il cuore".

