Juventus e Milan da Mattarella: “Aiutate gli arbitri”/ Buffon: “L’Italia non può essere un paese mediocre"

Juventus e Milan da Mattarella: “Aiutate gli arbitri”. Buffon: “L’Italia non può essere un paese mediocre". Il capitano rossonero, Bonucci: "Che domani sera sia solo una festa"

Il presidente Mattarella ha incontrato Juventus e Milan - LaPresse

La Juventus e il Milan hanno presenziato quest’oggi al Quirinale, ospiti del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista della finalissima di Coppa Italia che si terrà domani sera allo stadio Olimpico in Roma dalle ore 21:00. Le due compagini hanno lasciato ai rispettivi capitani, Gigi Buffon e Leonardo Bonucci, l’onore di parlare con il Capo dello Stato. Ha preso prima la parola il portiere della Vecchia Signora, che ha ammesso: «L'Italia non può essere una nazione mediocre. Siamo stati sempre un'eccellenza in tantissime cose e dovremo continuare ad esserlo. Ci affidiamo a persone di valore come lei». Quindi Buffon ha voluto sottolineare l’aspetto fair play in vista della sfida di domani, dicendo di essere pronto, assieme ai compagni, a stringere la mano al Milan nel caso dovessero vincere la coppa.

BONUCCI: “DOMANI SIA UNA GRANDE FESTA”

Ha preso poi la parola Leonardo Bonucci, il rappresentante meneghino, che così come Buffon ha voluto strizzare l’occhio all’aspetto etico e sportivo dell’evento di domani: «Noi e la Juventus abbiamo il dovere di celebrare la grande festa del calcio. Il Milan farà la sua parte e per esperienza diretta lo farà anche la Juventus. Troppo spesso si perdono di vista le reali finalità di questa disciplina, godiamoci la festa e facciamo divertire i milioni tifosi che ci guarderanno». E’ toccato infine al padrone di casa “redarguire” i presenti, soffermandosi sull’aspetto onestà: «Quando l'arbitro non si nota – attaccata Mattarella - vuol dire che i protagonisti stanno svolgendo bene il loro compito». Il presidente ricorda il momento del suo insediamento, quando si paragonò ad un direttore di gara: «In quell'occasione ho chiesto anche ai giocatori di aiutare l'arbitro, che può condurre bene un incontro se c'è un impegno leale dei giocatori. Vedo spesso tanti esempi di correttezza durante e dopo il gioco, sono esempi importanti perché si trasmettono ai giovani».

