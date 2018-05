Les Herbiers Psg/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Les Herbiers Psg streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live per l’inattesa finale della Coppa di Francia (oggi 8 maggio)

08 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Les Herbiers Psg (LaPresse)

Les Herbiers Psg, diretta dall’arbitro Mikael Lesage, si gioca questa sera martedì 8 maggio alle ore 21.00 allo Stade de France di Saint Denis, naturalmente sede della finale della Coppa di Francia 2017-2018. Una sfida affascinante, perché si affrontano gli opposti: il Paris Saint Germain è la squadra della capitale, la corazzata che da qualche anno con la nuova proprietà araba domina in modo praticamente totale il calcio francese tanto che in questa stagione il Psg ha già vinto campionato, Coppa di Lega e Supercoppa francese, stasera va a caccia di un poker che sarebbe il sigillo totale sul calcio transalpino; dall’altra parte ecco il Les Herbiers, una squadra del Championnat National (la Serie C francese) che sta vivendo senza dubbio il momento più importante della sua storia cominciata nel 1919 a Les Herbiers, una cittadina della Vandea. Per loro è già straordinario essere arrivati fin qui, adesso c’è l’ostacolo più duro, forse impossibile, ma da affrontare con il massimo entusiasmo, mentre il Paris Saint Germain sa che non vincere sarebbe una figuraccia planetaria per la ricchissima società parigina.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Les Herbiers Paris Saint Germain sarà visibile in diretta tv esclusivamente su Fox Sports HD, il canale tematico che è disponibile al numero 204 della piattaforma satellitare di Sky. La copertura della partita delle ore 21.00 sarà dunque garantita solo per gli abbonati alla televisione satellitare, per i quali sarà possibile seguire la finale della Coppa di Francia 2017-2018 anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI LES HERBIERS PSG

Eccovi adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Les Herbiers Psg. La squadra della Vandea punterà naturalmente sulla formazioni migliore possibile, quella che ha conquistato una finale già leggendaria. L’allenatore Stéphane Masala dovrebbe dunque puntare su un 4-4-2 con Pichot in porta, protetto dalla difesa a quattro con i centrali Fofana e Vanbaleghem, Marie terzino destro e Bonnet sulla fascia mancina. A centrocampo ecco la coppia mediana formata da Couturier ed Eickmayer, mentre Flochon sarà l’esterno destro e Rocheteau agirà sulla sinistra. Infine la coppia d’attacco, che sarà formata da Bongongui e Gboho. In palio c’è la Coppa nazionale, dunque anche il Psg schiererà comunque la squadra in questo momento migliore: per Unai Emery il 4-3-3 con Areola in porta, Meunier terzino destro, Thiago Silva e Kimpempe centrali, Berchiche a presidiare la fascia mancina; a centrocampo il terzetto formato da Thiago Motta, Rabiot e Pastore, mentre il tridente d’attacco vedrà in campo Di Maria, Cavani e Mbappè. Il confronto è improponibile, chissà se in campo succederà il miracolo…

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico clamorosamente favorevole al Psg per la finale di Coppa di Francia, come è d’altronde normale che sia dal momento che il Paris Saint Germain dovrà affrontare Les Herbiers, una squadra di Serie C giunta a sorpresa fino all’atto decisivo di stasera a Saint Denis. Le quote dell’agenzia di scommesse sportive Snai sono dunque a senso unico: il segno 1, che identifica Les Herbiers formalmente squadra di casa, pagherebbe infatti ben 45,00 volte la posta in palio per chi osasse puntare sulla squadra della Vandea. Già un pareggio (segno X) è ritenuto quasi impossibile e pagherebbe 16,00 volte la posta, mentre il “banale” segno 2 per la vittoria del Paris Saint Germain è quotato a 1,02, si vincono dunque solamente due centesimi per ogni euro giocato.

© Riproduzione Riservata.