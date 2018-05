Probabili formazioni/ Juventus Milan: diretta tv, orario e ultime notizie live (finale Coppa Italia)

Probabili formazioni Juventus Milan: diretta tv, orario e ultime notizie live su moduli e titolari alla vigilia della finale di Coppa Italia di domani

08 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Juventus Milan: il grande ex (Foto LaPresse)

Juventus Milan si gioca domani sera alle ore 20.45, quando le due formazioni scenderanno in campo per la finale di Coppa Italia. Appuntamento dunque di grande prestigio allo stadio Olimpico, i bianconeri mettono nel mirino la quarta doppietta consecutiva scudetto-Coppa Italia che sarebbe un ulteriore passo nella leggenda (dando ormai per scontato che arriverà anche lo scudetto), mentre il Milan punta alla Coppa Italia che salverebbe la stagione, oltre a dare la certezza di giocare l’Europa League e senza dover passare dai preliminari. Andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori leggendo le notizie alla vigilia per le probabili formazioni di Juventus-Milan.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE LA FINALE

L’appuntamento con la diretta tv di Juventus-Milan sarà su Rai 1, dal momento che la Coppa Italia è una esclusiva della Tv di Stato e la finale naturalmente avrà la ribalta del primo canale, numero 1 del telecomando. Di conseguenza la partita sarà visibile in chiaro per tutti, così come la diretta streaming video sarà disponibile per tutti tramite il sito oppure l’applicazione Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

I DUBBI DI ALLEGRI

La squalifica di Chiellini non si farà sentire, il difensore sarebbe stato comunque assente per infortunio: al fianco di Benatia dunque ci sarà uno tra Barzagli e Rugani, mentre Howedes potrebbe avere una chance a destra, a è in ballottaggio con Lichtsteiner. A sinistra invece ci sarà Alex Sandro e in porta Buffon, come annunciato da Allegri. A centrocampo torna Pjanic rispetto alla partita di campionato contro il Bologna, in cui aveva scontato un turno di squalifica, sarà il regista con Khedira e Matuidi ai suoi fianchi come mezzali nel terzetto più classico per la Juventus di quest’anno. Nel reparto offensivo, il grande punto di domanda riguarda la presenza di Dybala: Douglas Costa a sinistra è una certezza in questo periodo, anche Cuadrado sta bene e dunque le scelte di Allegri per l’attacco potrebbero riservare sorprese, dal momento che poi la maglia da centravanti sarà sicuramente riservata ad Higuain. Si profila dunque un ballottaggio fra Dybala e Cuadrado.

LE SCELTE DI GATTUSO

Gennaro Gattuso può sorridere per il recupero di Biglia. Probabilmente dunque giocherà il regista argentino nel cuore del centrocampo rossonero e di conseguenza il Milan dovrebbe schierarsi domani sera con la sua classica formazione titolare di quest’anno in ogni reparto, perchè in difesa Romagnoli ha giocato già contro il Verona in campionato e tornerà ad affiancare il grande ex Bonucci, l’uomo forse più atteso della partita. In porta Gigio Donnarumma, mentre i due terzini saranno Calabria a destra e Rodriguez a sinistra. Tornando al centrocampo, detto di Biglia che dovrebbe dunque essere il regista, a completare il terzetto in mediana dovrebbero esserci come di consueto Kessie e Bonaventura. Nessuna sorpresa anche per due terzi del reparto offensivo, cioè naturalmente i due esterni che saranno Suso e Calhanoglu; il punto di domanda riguarda il ruolo di prima punta, dove in effetti facciamo fatica a dire chi possa essere il titolare del Milan. In campionato ha giocato Cutrone, domani potrebbe toccare a lui oppure a Kalinic, è un ballottaggio quasi al 50% nel quale l’esperienza potrebbe stavolta dare un piccolo vantaggio al croato.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 4 Benatia, 24 Rugani, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 10 Dybala, 9 Higuain, 11 Douglas Costa. All. Allegri.

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 21 Howedes, 15 Barzagli, 22 Asamoah, 8 Marchisio, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 7 Cuadrado, 17 Mandzukic.

Squalificati: Chiellini.

Indisponibili: De Sciglio, Sturaro.

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez; 79 Kessie, 21 Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 7 Kalinic, 10 Calhanoglu. All. Gattuso.

A disposizione: 30 Storari, 90 A. Donnarumma, 20 Abate, 17 Zapata, 22 Musacchio, 31 Antonelli, 73 Locatelli, 18 Montolivo, 4 Mauri, 11 Borini, 9 André Silva, 63 Cutrone.

Squalificati: -

Indisponibili: Conti.

© Riproduzione Riservata.