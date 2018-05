ROBERTO MANCINI NUOVO ALLENATORE ITALIA/ Sarà ct della Nazionale, accordo con la FIGC: Zenit ultimo ostacolo

Roberto Mancini nuovo allenatore Italia: trovato l'accordo su tutto con la FIGC, sarà lui il ct. C'è però un ultimo ostacolo da superare: l'irritazione dello Zenit.

Roberto Mancini (foto da Lapresse)

Roberto Mancini e l'Italia: una storia destinata ad avere un lieto fine. Sarà proprio l'ex allenatore dell'Inter il prossimo ct della Nazionale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, il Mancio e la FIGC hanno trovato l'accordo su tutto: tra le parti non c'è più alcuna questione da risolvere. Mancini ha accettato di tagliarsi lo stipendio per approdare a Coverciano e firmerà un contratto biennale da circa due milioni di euro netti l'anno. Non si è ancora parlato dello staff tecnico, rispetto al quale Mancini dovrebbe avere in ogni caso carta bianca. Prima di dare l'ufficialità dell'accordo, però, manca un dettaglio non banale: il via libera dello Zenit San Pietroburgo. Bisogna ricordare che Mancini è ancora contrattualmente legato ai russi, che in queste ultime ore non stanno nascondendo la loro irritazione...

LA POSIZIONE DELLO ZENIT

Se la Federcalcio per il momento non ha annunciato ufficialmente l'intesa con Roberto Mancini è proprio per evitare di ritrovarsi in situazioni spiacevoli anche dal punto di vista legale. L'intenzione del Mancio è quella di liberarsi dallo Zenit il giorno dopo la fine del campionato russo, il 14 maggio, rassegnando le proprie dimissioni. Da San Pietroburgo, però, aleggia una certa irritazione per la fuga di Mancini, ancora di più se si considera che allo stato attuale lo Zenit è fuori dalla zona Champions e per questo motivo dovrà rinunciare a circa 30 milioni di euro di introiti. Nel contratto tra Mancini e lo Zenit, inoltre, non è presente alcuna clausola di rescissione, motivo per cui il ct azzurro in pectore rischia di ritrovarsi prigioniero a San Pietroburgo. Vi sono dunque due ipotesi: la prima è che la FIGC si faccia mediatrice con lo Zenit e corrisponda al club russo una sorta di compensazione extracontrattuale per avergli di fatto "rubato" l'allenatore. La seconda, che è quella che a Coverciano vogliono scongiurare, è che lo Zenit impugni le eventuali dimissioni di Mancini rivolgendosi alla FIFA per la rottura del contratto "senza giusta causa", con l'aggiunta possibile di una richiesta danni.

