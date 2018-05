André Silva, addio al Milan?/ Possibile scambio con Falcao, si lavora a un intreccio con il Monaco

André Silva, addio al Milan? Possibile scambio con Falcao, si lavora a un intreccio di calciomercato con il Monaco che darebbe ai rossoneri un bomber d'esperienza

09 maggio 2018 Mauro Mantegazza

André Silva (LaPresse)

Il futuro di André Silva al Milan è in bilico e va dunque data una notizia che ci arriva da Tuttosport relativa all’attaccante portoghese che certamente non ha convinto in questa sua prima stagione nel calcio italiano. La maggior delusione di questa annata partita con ben altre aspettative è legata proprio al rendimento degli attaccanti: André Silva in particolare ha trovato molto spazio, ha patito l’esplosione di Cutrone e in campionato finora ha segnato la miseria di due gol. In Europa League è andato un po’ meglio, ma gli otto gol segnati da André Silva sono arrivati tutti contro avversari modesti e dunque non bastano a migliorare il giudizio sulla stagione del lusitano. La parola d'ordine per il prossimo calciomercato del Milan sarà "esperienza”, dunque ecco che un giovane comunque di prospettiva come André Silva potrebbe essere sacrificato per arrivare ad esempio a Radamel Falcao, per il quale potrebbe aprirsi l’ipotesi di un suggestivo scambio di calciomercato.

LA PISTA FALCAO E IL FUTURO DI ANDRE SILVA

Falcao infatti sarebbe il primo nome della lista della dirigenza rossonera per rinforzare l’attacco. Il colombiano quest'anno ha messo a segno 24 reti in 35 presenze con la maglia del Monaco e sembra dunque tornato ad ottimi livelli. Un giocatore con la sua esperienza internazionale sarebbe l'uomo perfetto per far crescere con calma Cutrone e garantire molti gol all'attacco del Milan, che quest’anno non li ha avuti da Silva e Kalinic; per questa trattativa si sarebbe già messo in moto Jorge Mendes, procuratore molto vicino alla dirigenza del Monaco e in ottimi rapporti anche con il Milan, che però non potrà spendere molto nella prossima campagna acquisti, motivo per cui Mendes avrebbe proposto uno scambio di cartellini appunto tra Falcao e il suo assistito André Silva. Sull'attaccante della Nazionale portoghese, per il quale un certo Cristiano Ronaldo aveva speso parole molto importanti, c'è anche l'interesse di squadre di Premier League come il Wolverhampton, ma la pista Monaco potrebbe essere la migliore per tutte le parti in causa e tra l’altro potrebbe portare Falcao in rossonero.

