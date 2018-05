Atp Madrid 2018/ Diretta Nadal Monfils streaming video e tv, orario delle partite (tennis, oggi)

Diretta Atp Madrid 2018, info streaming video e tv: esordio per Rafa Nadal nel Master 1000 di casa, lo spagnolo affronta Gael Monfils e va a caccia del secondo titolo consecutivo

09 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Atp Madrid 2018: esordio per Rafa Nadal (Foto LaPresse)

Altro appuntamento con il torneo Madrid Open 2018: oggi - come sempre si parte alle ore 12:00 - è il giorno di Rafa Nadal, il campione in carica e numero 1 del mondo che ancora una volta, come già successo a Montecarlo e Barcellona, si trova costretto a difendere i punti del titolo ottenuto lo scorso anno per conservare la prima posizione nel ranking mondiale. Sfida fantastica quella che lo spagnolo gioca nel suo secondo turno: l’avversario infatti è Gael Monfils, il francese che potrebbe essere alle ultime cartucce da sparare sul circuito e che, tra un infortunio e l’altro, prova a fare la voce grossa in un torneo Master 1000 sulla sua superficie favorita. Tra le donne invece la partita da seguire è innanzitutto quella tra Simona Halep e Kristyna Pliskova, ma appena sotto nel tabellone Karolina Pliskova affronta la campionessa di Miami Sloane Stephens, e ai quarti potrebbe esserci un derby in famiglia tra le due gemelle ceche.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO ATP MADRID

Il Madrid Open 2018 è in diretta tv sui canali del satellite, almeno per quanto riguarda il torneo maschile: appuntamento su Sky Sport 1 e Sky Sport 2, con gli approfondimenti che arriveranno da studio e la possibilità di seguire le partite anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda il torneo femminile, il canale è SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando; disponibile per tutti anche il servizio di diretta streaming video, sul sito www.supertennis.tv, avendo a disposizione PC, tablet o smartphone. Ricordiamo che il sito ufficiale del torneo è www.madrid-open.com; troverete informazioni utili anche sulle pagine correlate messe a disposizione sui social network, in particolare facebook.com/mutuamadridopen e, su Twitter, @MutuaMadridOpen.

IL TORNEO ATP

Oltre a Nadal, gioca anche Alexander Zverev: le prime due teste di serie dunque fanno il loro esordio nel torneo, ben sapendo di essere i favoriti d’obbligo. Ovviamente in pochi avrebbero qualcosa da dire se il giovane tedesco non dovesse vincere, ma ha 21 anni e ha già trionfato in due Master 1000 lo scorso anno: è arrivato ad un punto per il quale, anche in virtù delle assenze di alcuni big e il calo di Novak Djokovic, ci si aspetta che Zverev arrivi comunque in fondo. L’avversario di Sasha sarà oggi Evgeny Donskoy, ventottenne (compie gli anni proprio oggi) che non va sottovalutato e che nel primo turno ha vinto la maratona contro Stefanos Tsitsipas. La finale tra il campione in carica Nadal e Zverev è minacciata da altri protagonisti: lo stesso Djokovic, che ha solo bisogno di ritrovare una certa condizione per tornare dominante, e magari quel Dominic Thiem che oggi ha una sfida non esattamente immediata contro Federico Delbonis, eroe della Coppa Davis vinta dall’Argentina un anno e mezzo fa. Il nome dell’austriaco non è nemmeno troppo casuale: nel 2017 ha raggiunto la finale del Madrid Open.

IL TORNEO WTA

La Simona Halep vista in campo nei primi due match ha giocato due ore e due minuti e ha concesso un totale di quattro game a giocatrici come Makarova e Mertens, non le prime arrivate: una prova di forza entusiasmante per la numero 1 Wta, che cerca il terzo titolo consecutivo in un Madrid Open che ormai conosce come le sue tasche. L’impegno contro Kristyna Pliskova - per quanto la gemella mancina sia cresciuta - è sulla carta più abbordabile dei due turni precedenti; vedremo allora, ai quarti come detto potrebbe esserci quella Karolina Pliskova con cui idealmente contende il dominio sul circuito (al netto della classifica e, purtroppo e soprattutto, al netto delle vittorie negli Slam, zero per entrambe) o quantomeno ha aperto da qualche tempo una rivalità interessante e suggestiva anche per le diverse caratteristiche fisiche e tecniche delle due. Attenzione alla sfida tra Julia Goerges e Caroline Garcia: potenzialmente queste due giocatrici hanno tutto per arrivare in finale, peccato che una dovrà abbandonare oggi il torneo.

