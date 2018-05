CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie: sorride la Quick step! (oggi 5^ tappa)

Classifica Giro d'Italia 2018: la maglia rosa è sulle spalle di Rohan Dennis anche alla vigilia della 5^ tappa. Ecco le altre graduatorie alla vigilia di Agrigento-Santa Ninfa.

09 maggio 2018 - agg. 09 maggio 2018, 11.15 Michela Colombo

Rohan Dennis, leader della classifica (LaPresse - immagine di repertorio)

Alla vigilia della 5^ tappa del Giro d’Italia 2018, la seconda che si disputa in territorio italiano possiamo davvero dire che da sorridere in casa della Quick Step Floors. La scuderia belga infatti vanta ben due maglie delle 4 messe in palio e quindi due dei propri corridori sono ora leader delle rispettive graduatorie di questa 101^ edizione della corsa rosa: certo la gara è ancora molto lunga, ma il prestigio è comunque grande. Leader della classifica del Giro d’Italia 2018 riservata ai punti è il capitano della stessa Quick Step floors Elia Viviani: per lui il bottino per ora è di due vittorie di tappa e la prima pozione con ben 130 punti e sopratutto un vantaggio di 75 punti dal primo avversario (Sacha Modulo della Team Ef). L’altro protagonista delle graduatorie è invece il giovane talento tedesco Maximilian Schchmann, che si presenterà al via della 5^ tappa del Giro d’Italia 2018 con la maglia bianca riservata agli Under 25. Per lui la classifica racconta di un crono generale di 14H 23’ 36” e di un vantaggio di 25 secondi rispetto all’italiano della Uae Team Emirates Valerio Conti.

LA MAGLIA ROSA

Giunti alla 5^ tappa del Giro d’Italia 2018 e alla seconda in terra siciliana vediamo bene che sarò sempre Rohan Dennis a vestire la maglia rosa. L’australiano sarà quindi ago mercoledì 9 maggio 2018 al via della frazione Agrigento-Santa Ninfa con laconica maglia che riconosce immediatamente nella corsa il leader della classifica generale della corsa rosa, giunta alla sua 101 edizione. Ecco quindi che alla viglia della 5^ tappa di oggi Dennis vanta ora un crono generale di 14H 23’ 08” con un vantaggio di appena un secco dal vincitore della precedente edizione del giro, Tom Dumoulin. Terzo gradino del podio invece per la new entry in questi piazzamenti di peso: Simon Yates ora registra un distacco ci appena 17 secondi dallo stesso Dennis. Nella top five c’è spazio poi per Wellens, vincitore della tappa di ieri a 19 secondi ora e Bilbao Lopez de Armentia, che di distacco due registra appena 25”. Chiudono la top ten poi Schaschmann, Domenico Pozzovivo (primo italiano nella classifica generale), Pinot l’austriaco Konrad e il corridore della Movistar Carlos Betancour, che registra 35 secondi dalla malia rosa Rohan Dennis.

LE ALTRE CLASSIFICHE

Considerando poi le atre graduatorie e le altre maglie che colora o anche questa edizione del Giro d’Italia 2018, vediamo bene che alla viglia della 5^ tappa Agrigento-Santa Nina ben poco è cambiato ai vertici delle varie classifiche. Per la graduatoria riservate ai giovani, vediamo che anche oggi al via sarò il tedesco della Quick Step Floors Maximilian Schachmann a vestire l’iconica maglia bianca; per lui il crono di 14H 23’38” e un vantaggio di 25 “ da Valerio Conti e di 32” dall’olandese Oomen. Per la graduatoria a punti ecco che è ancora Elia Viviani, capitano della Quick Step Floors a vestirsi di ciclamino; per l’azzurro 130 punti e un comodo vantaggio di 75 e 77 punti rispettivamente sui connazionale Modolo (team Ef) e Marecko (Wilier). Ultima classifica prestigiosa da tenere in considerazione è quella della Maglia Blu, riservatagli scalatori e ai migliorai ai Gpm: va però detto che finora le ascese messe in tracciato non sono state poi così significative e che la vera avventura per gli amanti delle salite avrà inizio solo domani. In vetta alla classifica troviamo comunque l’azzurro Enrico Barbin della Bardiani con 11 punti: a podio anche Frapporti a 7 punti e Boivin a quota 3.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2018

1 Rohan Dennis (Aus) 14h23'08''

2 Tom Dumoulin (Ned) +1''

3 Simon Yates (Gbr) +17''

4 Tim Wellens (Bel) +19''

5 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) +25''

6 Maximilian Schachmann (Ger) +28''

7 Domenico Pozzovivo (Ita) +28''

8 Thibaut Pinot (Fra) +34''

9 Patrick Konrad (Aut) +35''

10 Carlos Betancur (Col) +35''

