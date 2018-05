Costacurta annuncia le seconde squadre/ Serie A: "Giocheranno in Serie C: ecco il progetto"

Costacurta annuncia le seconde squadre, il sub-commissario della Figc rivela la novità per i club di Serie A, con le formazioni che giocheranno in Serie C

Alessandro Costacurta annuncia le seconde squadre: in arrivo l'importante novità riguardante i club di Serie A, con le formazioni 'B' che giocheranno in terza divisione. "Ci sarà un bando. I club di Serie A potranno chiedere di iscrivere il loro secondo team al campionato di Lega Pro. Le squadre B saranno composte da calciatori under 21, con la possibilità di introdurre due fuoriquota under 23", le parole del sub-commissario della Figc a Undici. Continua l'ex Milan: "Le secondo squadre che i club di A decideranno di iscrivere giocheranno in Lega Pro e occuperanno i posti dei club che non si iscrivono. Quest'anno non ci saranno ripescaggi e i "buchi" saranno occupati dai club che aderiranno al bando". Per quanto riguarda il regolamento: "Le squadre B saranno composte di calciatori under 21, con la possibilità di introdurre due fuoriquota under 23. E dovranno avere in rosa un numero minimo di giocatori convocabili per le Nazionali italiane che stiamo definendo. Le squadre parteciperanno al campionato regolarmente, potendo essere promosse o retrocedere. Con un'unica limitazione: non potranno mai giocare nel campionato della prima squadra".

FIGC, APERTURA A MALDINI E PIRLO

Seconde squadre ma non solo: Alessandro Costacurta ha fatto il punto della situazione sulla Figc, aprendo anche all’arrivo di Andrea Pirlo e di Paolo Maldini (“Con loro si potrebbero ricostruire le basi”). L’ex difensore del Milan e della Nazionale italiana ha poi affrontato il tema settore tecnico: “Oggi il corso di preparazione alla carriera da allenatore di Coverciano è lo stesso che ho fatto io. Ma siamo nel 2018. Le ore di match analysis sono poche, lo scouting è sottovalutato, i sistemi di preparazione sono poco aggiornati. Non possiamo giustificarci dicendo che i nostri allenatori ogni anno dominano in Europa”. Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Undici Costacurta ha parlato anche degli Azzurri: “Abbiamo davvero tanti ragazzi attorno a cui possiamo costruire molto. Sono pronti. Sono ottimi giocatori, qualcuno anche un campione: Donnarumma, Caldara, Romagnoli, Rugani, Pellegrini, Bernardeschi, Chiesa. Questi sono già solidi e con loro cresceranno gli altri”.

