Diritti tv, annullato bando Mediapro/ Tribunale di Milano conferma sospensione: "Tutto da rifare"

Diritti tv, annullato bando Mediapro: “è tutto da rifare, viola i principi della normativa Antitrust”, questa la sentenza del Tribunale di Milano. Il Presidente della Sezione Imprese ha bloccato la vendita dei diritti televisivi del campionato di calcio di Serie A per il triennio 2018-2021 come sottolineato da La Gazzetta dello Sport: confermata la sospensione dello scorso 16 aprile 2018 del bando di Mediapro. Accolte le istanze di Sky Sport, il giudice Claudio Marangoni ha sentenziato che il bando va annullato perché “non era correttamente formulato e in particolare ha riscontrato violazioni dei principi antitrust”.Nuovo capitolo dell’affaire diritti tv: lo scorso venerdì si era tenuta l’udienza tra le parti, con il giudice che si era riservato.Ora Mediapro ha quindici giorni di tempo per presentare il ricorso, tra le possibilità disponibili quella di formulare nuovamente il bando, tenendo conto in questa occasione di quanto deciso dal giudice del Tribunale di Milano.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport,il giudice Claudio Maragoni ha riscontrato le principali violazioni nel documento di offerta pubblicato da Mediapro per raccogliere le proposte dei broadcaster principalmente sulla formulazione del pacchetto di partite ‘chiavi in mano’: questi violerebbero la libertà di decisione dei singoli offerenti nel proporre offerte per i diversi contenuti e diversi. Per questo motivo il bando di Mediapro è stato ritenuto non formulato correttamente secondo la normativa Antitrust. Ora Mediapro, assistita dal legale Luca Ferrari (studio Withers) ha a disposizione quindi giorni per presentare ricorso alla sentenza del giudice Claudio Marangoni: negli scorsi mesi l’azienda spagnola aveva messo sul piatto un’offerta superiore di 1000 euro alla richiesta minima della Lega Serie A per l’assegnazione dei diritti televisivi per il triennio 2018-2021. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, bagarre sui diritti tv…

