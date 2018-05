Ivan Zaytsev: "Nessun rinnovo, lascio Perugia"/ Replica a Gino Sarci: "Solo prese in giro"

Ivan Zaytsev: "Nessun rinnovo, lascio Perugia". Dopo l'apertura a sorpresa del presidente Gino Sarci, l'opposto ha ribadito la volontà di lasciare il PalaEvangelisti

Ivan Zaytsev, addio a Perugia (Facebook)

Ivan Zaytsev: "Nessun rinnovo, lascio Perugia", nessuna permanenza in vista al PalaEvangelisti per lo schiacciatore e opposto con il contratto in scadenza. La Sir è reduce da una cavalcata straordinaria, che le ha permesso di fare il Triplete, ma l’attenzione dei tifosi è volta anche al futuro del pallavolista russo naturalizzato italiano. E il patron Gino Sirci, a sorpresa, ha dichiarato di voler puntare al rinnovo di contratto: "Ma come abbiamo fatto tanta fatica a portarlo e adesso lo lasciamo andare via?", le sue parole a La Gazzetta dello Sport. Non è tardata ad arrivare la replica del diretto interessato, che ha rilasciato dichiarazioni decisamente pepate: "Al momento è impensabile che io resti a Perugia. A parte il gesto del “adesso mi sono convinto che...” dopo aver vinto lo scudetto e già questo mi dà fastidio come pensiero. Proposte di rinnovo non me ne sono state fatte e mai presumo che me ne arriveranno, poi magari me la faranno solo per dire che io ho rifiutato. Resta sempre da capire cosa poi ci sarebbe scritto su quella proposta lì... però penso proprio che siamo ai titoli di coda".

IVAN ZAYTSEV: "NESSUN RINNOVO, LASCIO PERUGIA"

Quella di domenica sembra essere stata l’ultima partita di Ivan Zaytsev con la maglia della Sir a Perugia, nonostante le dichiarazioni di Gino Sirci di ieri con l’apertura a un rinnovo in dirittura d’arrivo. Commenti in netto contrasto, con lo Zar acclamato a gran voce dai suoi tifosi dopo la grande vittoria per 3-0 contro Civitanova. Un rapporto, quello con i tifosi, di cui lo stesso Zaytsev ha parlato ai microfoni di Gazzetta: “Ho un rapporto particolare con i tifosi di Perugia, che in parte sanno quello che è successo e come sono stato trattato e sanno benissimo ciò che provo per loro e per questa maglia. Più che altro hanno voluto ribadire al presidente il desiderio che io resti qua e l’affetto nei miei confronti. Mi hanno fatto emozionare: salire in mezzo a loro e fare una panoramica del palazzetto pensando di lasciare tutta questa gente mi ha fatto venire un po’ di magone”. Nessuna speranza però per il rinnovo: "siamo fuori tempo massimo", un'avventura che sembra giunta davvero ai titoli di coda...

