Juventus, Buffon/ La finale di Coppa Italia e lo scudetto: "Ho avuto paura di chiudere con zero titoli"

Gigi Buffon ha presentato la finale di Coppa Italia che la Juventus giocherà contro il Milan, e ha confidato di aver avuto paura di chiudere la stagione e la carriera senza vincere titoli

09 maggio 2018 Claudio Franceschini

Gigi Buffon incrocia Gigio Donnarumma nella finale di Coppa Italia (Foto LaPresse)

Giocherà la sua prima finale di Coppa Italia da quando veste la maglia della Juventus, e sarà la sua ultima finale: Gianluigi Buffon sarà naturalmente il grande protagonista di Juventus Milan, che tra poche ore infiammerà lo stadio Olimpico di Roma assegnando il secondo trofeo stagionale - dopo la Supercoppa andata alla Lazio, prima dello scudetto virtualmente ancora senza padrone. Il portiere bianconero terminerà la carriera dopo questo 2017-2018: non è ufficiale ma è ormai una decisione presa. E allora, nel corso della conferenza stampa di presentazione della finale, Buffon ha ammesso che questa stagione è stata complicata sul piano emotivo. “E’ iniziata troppo presto per avere la forza di gestirla con razionalità”. Il numero 1 della Juventus ha parlato della grande delusione dell’eliminazione dei Mondiali: “Avrebbe potuto ammazzare chiunque, ci penso ancora adesso”. Da lì alla paura di chiudere la sua ultima stagione da calciatore con zero titoli: “L’ho temuto davvero, perchè nessun regala nulla. La sceneggiatura sembrava presagire un campionato di delusioni”. Adesso però la Juventus “emotivamente convinta” di avere le mani sullo scudetto dopo quanto avvenuto nelle ultime due giornate, ma ha anche aggiunto che “sfido chiunque a esserlo all’86’ minuto a San Siro”.

LA PRIMA FINALE BIANCONERA

“Sono passati quasi vent’anni: il ricordo di una finale di Coppa Italia è piuttosto impolverato” ha ricordato Buffon. Precisamente 19 anni, nel 1999: il Parma vincitore in Coppa Uefa aveva trionfato anche sulla Fiorentina, con due pareggi. Nel corso delle 17 stagioni alla Juventus, i bianconeri hanno raggiunto sette finali di Coppa Italia (compresa quella di stasera) ma Gigi non ne ha mai giocata una: la coppa nazionale è sempre stata prerogativa dei portieri di riserva e dunque è toccato a Fabian Carini, Antonio Chimenti, Marco Storari (due volte) e Neto (due volte) difendere la porta. Questa però è l’ultima stagione di Buffon, e dunque il portiere sarà lui a scapito di un Wojciech Szczesny con cui quest'anno il carrarino ha condiviso tante volte la porta. Buffon che ricorda quella notte di Manchester amarissima per i colori bianconeri, e dice che “ho capito da lì che in una finale contro il Milan non parti mai favorito”. Anche perchè Buffon ha incrociato i rossoneri quattro volte in un ultimo atto: “Due le hanno vinte loro ai rigori, una noi ai rigori e una - la Coppa Italia di due anni fa - è finita ai supplementari”. Regna grande equilibrio, ha detto Buffon, e chissà che anche questa sera non possa essere la stessa cosa.

