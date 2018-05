Juventus Milan/ Streaming video e diretta Rai.tv: formazioni, quote, orario, risultato live (Coppa Italia)

Diretta Juventus Milan, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. finale di Coppa Italia a Roma: bianconeri per il poker, ma i rossoneri ci credono

09 maggio 2018

Diretta Juventus Milan, finale Coppa Italia (Foto LaPresse)

Juventus Milan sarà diretta dal signor Antonio Damato: è la finale di Coppa Italia 2017-2018 e si gioca allo stadio Olimpico di Roma, con calcio d’inizio alle ore 21:00 di mercoledì 9 maggio. Campo neutro e “fisso”, nel senso che è l’impianto nazionale nel quale si disputa comunque l’ultimo atto del torneo; una gara secca come è stato per tutti i turni della Coppa Italia ad eccezione delle semifinali. Juventus e Milan hanno disputato la finale anche due anni fa, con vittoria bianconera ai tempi supplementari; per i bianconeri, che domenica possono festeggiare il settimo scudetto consecutivo e in ogni caso ci sono ad un passo, si tratterebbe del quarto titolo negli ultimi quattro anni e dunque anche di un poker di “double” mai riuscito a nessuno; il Milan gioca non solo per la possibilità di mettere in bacheca un altro trofeo dopo la Supercoppa del 2016 (vinta proprio contro la Juventus) ma anche per entrare direttamente nei gironi di Europa League, evitando così di farlo attraverso il campionato con il rischio di dover disputare ancora una volta i turni preliminari.

JUVENTUS MILAN, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Milan, come quasi tutte le partite di Coppa Italia che si sono disputate nel corso della stagione, è trasmessa in diretta tv sui canali della televisione di stato: nello specifico l’appuntamento è su Rai Uno, con approfondimenti da studio prima e dopo la partita. Il canale è disponibile anche in alta definizione, e in assenza di un televisore sarà possibile assistere alla finale anche in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.raiplay.it utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

JUVENTUS MILAN, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

RISULTATI E PRECEDENTI

Le due partite stagionali tra Juventus e Milan sono andate ai bianconeri, ma sono state equilibrate: a San Siro la differenza l’ha fatta la doppietta di uno straripante Gonzalo Higuain in un match che sarebbe potuto finire pari, all’Allianz Stadium Leonardo Bonucci - proprio lui - aveva risposto a Paulo Dybala e il Milan aveva sfiorato il vantaggio, ma nel finale Juan Cuadrado e Sami Khedira avevano risolto la pratica. La Juventus sarà anche dominante negli ultimi anni e il Milan in calo, ma i rossoneri hanno già battuto la rivale; non solo nella Supercoppa già ricordata, anche lo scorso anno in campionato (gol di Manuel Locatelli). Per la squadra di Massimiliano Allegri - altro ex, con i rossoneri scudetto e Supercoppa - questo potrebbe essere il trofeo numero 8 nella gestione del tecnico toscano (aspettando lo scudetto), ma anche il numero 13 da quando la squadra è tornata dalla Serie B, vale a dire in 11 stagioni. Il Milan però ci crede: ha eliminato Inter e Lazio per arrivare in finale (sempre sul filo di lana) e, nonostante in campionato sia al sesto posto avendo perso presto la possibilità di arrivare in Champions League, Gennaro Gattuso ha davvero dato qualcosa in più ad un gruppo che appariva sfiduciato, e adesso potrebbe arrivare il primo trionfo in Coppa Italia dal 2003, quando era stato Carlo Ancelotti a sollevare il trofeo. Per quanto riguarda questa sfida diretta, del 2016 abbiamo detto ma Juventus e Milan si erano sfidate anche nel 1990 (vittoria bianconera, era doppio confronto) e nel 1973, rossoneri ai rigori in gara secca (a Roma). Nel 1942 invece i bianconeri avevano sconfitto il Milano: in tutto e per tutto il Milan, cui il regime fascista aveva imposto il cambio di nome pre renderlo più italiano.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

La Juventus recupera Mandzukic: il croato cerca una maglia da titolare, ma non sarà semplice considerando che Dybala e Cuadrado sono davanti a lui e, anche considerando che il colombiano potrebbe giocare da terzino destro come nelle ultime uscite (è favorito su Lichtsteiner), il croato deve fare i conti con Douglas Costa che sarà ovviamente in campo dal primo minuto. Ci sono altri due ballottaggi aperti: quello al centro della difesa - dove torna Benatia - tra Rugani e Barzagli, visto che Chiellini aggiunge l’infortunio alla squalifica che lo avrebbe comunque tenuto fuori, e quello sulla sinistra con Alex Sandro in vantaggio su Asamoah. Higuain naturalmente sarà al centro dell’attacco, a centrocampo non si cambia: Pjanic torna dopo la squalifica in Serie A e prende posto in cabina di regia, ai suoi lati agiranno Khedira e Pjanic. Il portiere, scelta diversa rispetto a tutta la Coppa Italia, dovrebbe essere Buffon che giocherà così l’ultima finale della carriera. Nel Milan positivo il rientro di Alessio Romagnoli, già testato contro il Verona, e quello di Lucas Biglia che si è allenato con la squadra: l’argentino è il grande punto di domanda di Gattuso, che tiene pronti anche Montolivo e Locatelli. Romagnoli invece sarà regolarmente al fianco del grande ex Bonucci, con Calabria e Ricardo Rodriguez sulle corsie. Centrocampo con le mezzali classiche, Kessie e Bonaventura sono tra i giocatori meno sostituiti nella stagione del Milan e dunque saranno titolari anche per il grande appuntamento di questa sera; Suso e Calhanoglu occuperanno le corsie laterali, mentre tre giocatori si contendono la maglia da prima punta con Kalinic che in virtù della maggiore esperienza dà la sensazione di essere leggermente favorito su Cutrone, André Silva rimane come terza scelta e potrebbe avere spazio, eventualmente, nel secondo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

La Juventus parte favorita nel pronostico: secondo l’agenzia di scommesse Snai i bianconeri hanno il vantaggio della carta. con una quota sul segno 1 che vale 1,85. La vittoria del Milan è identificata dal segno 2 e porta in dote un guadagno di 4,50 volte la puntata; con il segno X scommetterete sul pareggio, ricordando che in una partita secca questa eventualità significa che si andrebbe ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Se al 90’ la situazione all’Olimpico fosse ancora in parità, la vostra vincita puntando con questo bookmaker sarebbe di 3,35 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

