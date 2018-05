Juventus-Milan: cosa cambia per l'Europa League/ Regole e scenari: se i rossoneri vincono la Coppa Italia...

Una finale di Coppa Italia ricca di significati quella tra Juventus e Milan, anche per altre squadre. Può avere infatti risvolti importanti sull'accesso in Europa League per Atalanta e Fiorentina, che sono in piena lotta per conquistare un posto. Quali risvolti quanto a qualificazione alle coppe può avere la vittoria della Juventus o quella del Milan? Partiamo da una premessa: con due giornate di Serie A ancora da giocare, la situazione è ancora tutta aperta. Tra l'altro domenica Atalanta e Milan si scontrano direttamente. Tra Milan, Atalanta, Fiorentina e Sampdoria non c'è alcuna squadra che possa arrivare al quinto posto, assegnato a una tra Roma, Lazio e Inter. La squadra di Gattuso è sesta con 60 punti, quella di Gasperini segue con 59 punti, poi i viola a 57 punti e quindi i blucerchiati noni a 54 punti. Per stabilire chi andrà in Europa League tra le squadre in lizza sopracitate bisogna capire i criteri a seconda di chi tra Juventus e Milan vincerà la Coppa Italia.

Se il Milan dovesse battere la Juventus e vincere la Coppa Italia, e al tempo stesso arrivare tra le prime sei in Serie A, andrà direttamente in Europa League, lasciando alla settima la qualificazione attraverso però i preliminari. Se invece il Milan dovesse vincere la Coppa Italia ma non arrivare tra le prime sei del campionato italiano, allora in Europa League ci andranno la quinta e la sesta della Serie A, oltre al Milan. Questo vuol die che la squadra di Gattuso ci andrebbe direttamente, mentre la sesta classificata dovrebbe passare dai preliminari. C'è poi il caso che prende in considerazione la vittoria della Juventus nella finale di questa sera all'Olimpico. In Europa League ci andrebbero allora la quinta, la sesta e la settima classificata in Serie A. In questo caso la settima classificata dovrà affrontare tre turni preliminari. Atalanta e Fiorentina, in particolare, seguiranno allora con attenzione la sfida di oggi.

