Kalidou Koulibaly alla Juventus?/ Napoli in allarme. L’agente: può giocare anche in bianconero

Kalidou Koulibaly alla Juventus? Napoli in allarme anche per le parole dell’agente del difensore, che apre all'ipotesi: può giocare anche in bianconero

09 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Kalidou Koulibaly (LaPresse)

Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare il Napoli, e ci sono voci di un possibile approdo del difensore senegalese alla Juventus. Naturalmente per ora si tratta di voci, supposizioni, al massimo suggestioni, ma tanto basta per infiammare il calciomercato a campionato non ancora finito, mandando in agitazione l’ambiente Napoli, perché è evidente che la possibilità di vedere Koulibaly con la maglia della grande rivale Juventus non può fare molto piacere (usando un eufemismo) dalle parti del capoluogo campano. La certezza è che il difensore degli azzurri non ha clausole, dunque potrebbe essere acquistato da chiunque, anche se naturalmente il prezzo andrebbe concordato con il Napoli e la trattativa non si annuncia semplice, soprattutto se il possibile acquirente fosse la Juventus. In ogni caso, a Napoli sono giorni delicati perché l’era di Maurizio Sarri sembra al capolinea e l’eventuale addio dell’allenatore potrebbe portare a novità importanti anche nella rosa dei giocatori.

PARLA L’AGENTE DI KOULIBALY

A rendere ancora più frizzante la situazione legata al difensore senegalese, sono arrivate le dichiarazioni dell’agente di Kalidou Koulibaly, il procuratore Bruno Satin: “È troppo presto per parlare di futuro, ma chiaramente questo è l’anno dei Mondiali, è un anno particolare. E bisognerà vedere anche come finirà la questione Sarri: sicuramente questo potrà avere un impatto. Koulibaly alla Juventus? Kalidou è a un livello tale che può giocare ovunque”, ha dichiarato Satin ai microfoni dell'emittente campana Kiss Kiss Napoli. Insomma: siamo solo a maggio, ci sono anche i Mondiali di mezzo ma la porta è aperta all’ipotesi di una possibile cessione, eventualmente anche alla Juventus. Tanto basta per fare rumore a Napoli, dove K2 poteva diventare l’eroe scudetto con il gol vittoria allo Stadium e invece rischia di diventare il caso di calciomercato dell’estate 2018.

© Riproduzione Riservata.