Marchisio via dalla Juventus/ Vittoria e addio? La Coppa Italia e l'indizio clamoroso

Marchisio via dalla Juventus, vittoria e addio? La Coppa Italia e quell'indizio clamoroso. Gianluigi Buffon gli cede il momento finale in cui il Principino alza il trofeo con Andrea Barzagli

09 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Marchisio via dalla Juventus - La Presse

Claudio Marchisio lascerà la Juventus, ormai davvero sembrano non esserci più dubbi. Il calciatore bianconero numero 8 ha alzato la Coppa Italia al cielo nel giorno che probabilmente sancisce la fine della sua storia d'amore con la Vecchia Signora. Ma con quale maglia giocherà Claudio Marchisio nella prossima stagione? I rumors di calciomercato lo spingono sempre di più verso la Mls League con diversi club statunitensi pronti a proporgli un'offerta importante. Impensabile che possa continuare a giocare in Serie A visto l'affetto provato nei confronti del club bianconero, mentre rimane ancora attuale l'idea Premier League con la quale il Principino ha flirtato anche in passato. In Inghilterra il club con più appeal nei confronti del calciatore bianconero rimane l'Arsenal che però si deve preparare al passaggio di consegne con l'ormai prossimo addio di Arsene Wenger pronto a cambiare maglia e a iniziare a sua volta un'altra splendida avventura.

UN CLAMOROSO INDIZIO

L'avventura di Claudio Marchisio alla Juventus potrebbe essere davvero finita. Il Principino entra in campo nel finale di Juventus Milan in tempo per entrare nel tabellino di un 4-0 che consegna ai bianconeri la quarta Coppa Italia di fila. C'è un indizio però sul suo addio che non sarà scappato ai più attenti. Claudio Marchisio infatti ha alzato la Coppa Italia nella premiazione finale al posto di Gianluigi Buffon che con un gesto nobile gli ha lasciato questa partita sapendo poi che tra una decina di giorni sarà lui ad alzare al cielo l'altro titolo vinto dai bianconeri. Vicino al Principino un altro calciatore che lascerà a fine stagione il calcio giocato come il portierone bianconero, Andrea Barzagli. Un addio quindi che sembra scontato soprattutto dopo questo gesto del capitano della Juventus che ha deciso di farsi da parte per una serata dando spazio a chi in questi anni ha dato davvero tutto quello che aveva per la causa bianconera.

