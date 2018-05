Nuova maglia della Roma / I giallorossi vogliono presentare la divisa Nike 2018/19 domenica contro la Juventus

Nuova maglia della Roma, i giallorossi vogliono presentare la divisa 2018/19 già nella gara di domenica contro la Juventus ultima che il club allenato da Di Francesco giocherà all'Olimpico.

09 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Nuova maglia della Roma

C'è grande attesa a Roma per il debutto della nuova maglia della squadra giallorossa che spera di avere a disposizione l'home kit 2018/19 già domenica sera per il match contro la Juventus ultimo da disputare allo Stadio Olimpico in questa stagione. La maglia presenterà sulla parte anteriore il nuovo sponsor Qatar Airways e si presenterà nel classico rosso con colletto giallo e baffo della Nike a seguire i colori. Tra le innovazioni ci sarà il Nike Vapor Template attesissimo per le maglie targate dalla società americana ai Mondiali che si giocheranno in Russia tra un mese. All'interno del colletto poi troveremo la scritta "Roma siamo noi", mentre sul petto proprio sopra il cuore il logo della Roma con la Lupa e scritto sotto Roma 1927 a ricordarne l'anno di nascita. Una maglia che si presenta semplice e con pochi fronzoli ma allo stesso tempo elegante e legata alla tradizione.

IL NUOVO SPONSOR QATAR AIRWAYS

La Roma da quando è arrivato James Pallotta ha fatto un grande passo in avanti anche per quanto riguarda il marketing. Si è lavorato moltissimo quest'anno per arrivare a un accordo con un grandissimo sponsor e alla fine è stato trovato un accordo con Qatar Airways che ha permesso ai giallorossi di intascare un assegno davvero molto importante. La società però non si ferma qui, perché vuole presentare la nuova maglia della stagione 2018/2019 già domenica sera quando allo Stadio Olimpico arriveranno i sette volte Campioni d'Italia della Juventus. Una corsa per la Nike che sta lavorando su un progetto nuovo che possa permettere ai giallorossi l'ennesimo salto di qualità anche nel mercato internazionale. Una scelta che era già stata presa lo scorso anno quando la nuova maglia fu indossata per l'ultima gara giocata dall'indimenticabile capitano Francesco Totti allo Stadio Olimpico di Roma.

© Riproduzione Riservata.