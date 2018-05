Pagelle/ Juventus-Milan: i voti della partita (finale Coppa Italia - primo tempo)

Pagelle Juventus Milan: i voti della finale di Coppa Italia, partita che si è disputata allo stadio Olimpico di Roma in gara secca. I giudizi a tutti i protagonisti del match

09 maggio 2018 Stefano Belli

Pagelle Juventus Milan, finale Coppa Italia (Foto LaPresse)

Allo stadio Olimpico di Roma è in corso la finale di Coppa Italia 2017-18 tra Juventus e Milan, il primo tempo si è concluso sul parziale di 0-0, come si ipotizzava alla vigilia sta prevalendo l'equilibrio e l'attendismo con i giocatori di Allegri che non sono riusciti a trovare varchi dove infilarsi nella trequarti avversaria, con la squadra di Gattuso che sta curando molto bene la fase difensiva e prova a lasciare il segno in contropiede. Cutrone (6), Suso (6) e Bonaventura (6) hanno cercato di spaventare Buffon (6,5) con l'estremo difensore bianconero che ha saputo cavarsela egregiamente ogni volta che è stato chiamato al dovere. Dall'altra parte del campo ha tenuto banco il duello tra Dybala (6) e Donnarumma (6,5) anche se alla Joya finora è mancato il guizzo vincente, a inizio gara Douglas Costa (7-) ha inventato un corridoio per Khedira (5,5) che non ha saputo approfittarne per gonfiare la rete.

VOTO JUVENTUS 6 - I bianconeri provano a fare la partita ma stasera le fatiche di un'intera stagione ormai ai titoli di coda si fanno sentire eccome.

MIGLIORE JUVENTUS: DOUGLAS COSTA 7- - Buona partenza da parte del numero 11 bianconero che nei minuti successivi però non riesce a sfondare.

PEGGIORE JUVENTUS: MATUIDI 5,5 - In evidente affanno il centrocampista francese il cui calo fisico ormai è sempre più evidente.

VOTO MILAN 6 - Il classico catenaccio+contropiede per gli uomini di Gattuso che puntano decisi verso i supplementari, non rinunciando però ad affaccairsi in avanti.

MIGLIORE MILAN: BONUCCI 6,5 - Protagonista di una gara accortissima, non concede neanche il più piccolo spiraglio ai suoi ex-compagni di squadra.

PEGGIORE MILAN: CALABRIA 5,5 - Non sta seguendo alla lettera gli schemi di Gattuso e per questa ragione il tecnico rossonero lo vorrebbe sbranare. (Stefano Belli)

