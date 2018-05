Papera di Donnarumma/ Video Finale Coppa Italia, grave doppio errore di Gigio (Juventus-Milan)

Juventus Milan, il video con gli errori di Donnarumma: due pessimi sbagli del portiere rossonero regalano a Douglas Costa e Benatia le reti che lanciano i bianconeri verso la Coppa Italia

09 maggio 2018 Claudio Franceschini

Gianluigi Donnarumma, 19 anni, portiere del Milan (Foto LaPresse)

La Juventus, in vantaggio nella finale di Coppa Italia con il colpo di testa di Mehdi Benatia al 56’ (angolo di Pjanic) raddoppia cinque minuti più tardi: Gigio Donnarumma croce e delizia per il Milan, perchè il suo grande intervento evita ai rossoneri di affondare ma subito dopo è un grave errore del portiere a determinare la rete di Douglas Costa. Dybala si accende per la prima volta nella finale di Coppa Italia: salta mezza difesa da solo e calcia, Donnarumma vola alla sua sinistra e manda in angolo. Ancora Pjanic batte dalla sinistra; la palla viene messa fuori, Douglas Costa se ne impossessa e tenta una conclusione mancina che appare più che altro un tentativo di non far ripartire il Milan, alleggerendo la pressione. Donnarumma infatti ci va con l’intenzione di bloccare il pallone, ma sbaglia tutto: la palla gli schizza dalle mani e finisce dentro la porta. Incredibile errore del numero 99: sicuramente il fatto che fosse coperto dalla folta presenza di compagni e avversari in area non lo ha aiutato, ma spicca l’errore tecnico nel voler andare in presa proprio perchè con visuale poco libera. Fatto sta che la Juventus ringrazia e porta a casa il raddoppio.

DONNARUMMA, ALTRA PAPERA

Purtroppo però la serataccia di Donnarumma non si esaurisce con l’errore sul gol di Douglas Costa: ne arriva un altro ben più grave e sono passati appena tre minuti, e dunque c’è la forte sensazione che il diciannovenne portiere del Milan abbia accusato il colpo dal punto di vista psicologico, non riuscendo a cancellare l’errore precedente e andando incontro a un altro svarione che, visto il risultato, diventa pesantissimo. Altro angolo, un colpo di testa centrale e senza forza arriva dalle parti di Gigio che mette le mani e far bloccare l’azione. Purtroppo però, ancora una volta, il pallone schizza via: prontissimo Benatia, cui non pare vero di toccare in porta e fare doppietta. La Juventus vola sul 3-0 e per Donnarumma è una serataccia: peccato, perchè prima era stato decisivo in almeno due occasione e resta negli occhi il grande intervento su Dybala. La serata nera del Milan si completa con l’autorete di Nikola Kalinic al 76’ minuto, ancora su calcio d’angolo: stavolta Donnarumma non c’entra (anzi l’attaccante croato lo inganna), ma il poker è davvero pesante.

