Premier League, Gabbiadini eroe col Southampton: Video, entra e segna il gol salvezza che condanna lo Swansea. Grande prestazione dell'ex Napoli che salva la sua squadra

Manolo Gabbiadini, in gol ieri contro lo Swansea - Youtube

Una serata che probabilmente non si scorderà mai quella vissuta ieri dall’attaccante Manolo Gabbiadini. L’ex calciatore del Napoli, ceduto durante il calciomercato invernale 2017 al Southampton, ha realizzato un gol che vale una stagione. Durante l’incontro di ieri contro lo Swansea, al Liberty Stadium, il 26enne centravanti di Calcinate ha segnato la rete che è valsa i tre punti ,e che di fatto ha regalato la salvezza alla propria squadra. Gabbiadini era in campo da pochi minuti, quando, al 73esimo di gioco, su una ribattuta, ha portato in vantaggio i suoi, con il risultato che è rimasto invariato fino al triplice fischio finale. Una zampata in mischia per il calciatore cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, una rete fondamentale che sicuramente renderà meno negativa una stagione sin qui al di sotto delle attese, con sole cinque marcature segnate dalla scorsa estate ad oggi.

IL VIDEO DEL GOL

Grazie ai tre punti conquistati ieri, i Saints si sono portati a quota 36, a tre di distanza dal terz’ultimo posto, occupato proprio dai gallesi dello Swansea, che sono ormai quasi certi di retrocedere. Tenendo conto del fatto che manca una sola partita al termine della Premier League 2017-2018, il Southampton può dirsi ormai salvo, grazie appunto al bomber del Bel Paese. Chi invece ha già salutato la Premier è il West Bromwich Albion, da ieri seconda retrocessa dopo lo Stoke City. Gabbiadini si trova in Inghilterra dal 31 gennaio del 2017, da circa un anno e mezzo, e alla sua prima stagione ha totalizzato 4 reti in undici partite, e vincendo anche il titolo di giocatore del mese di febbraio. Ora un’altra grande soddisfazione, decisamente più importante… Clicca qui per il video con il gol di Gabbiadini al minuto 8:30

