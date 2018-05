Probabili formazioni/ Juventus Milan: quote e ultime novità live (finale Coppa Italia)

09 maggio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Milan, finale Coppa Italia (Foto LaPresse)

Juventus Milan è la finale della Coppa Italia 2017-2018: si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 9 maggio presso lo stadio Olimpico di Roma. Dopo due anni sono ancora bianconeri e rossoneri a contendersi il trofeo; per la Juventus inoltre si tratta della quarta finale consecutiva, con la possibilità di mettere in bacheca il poker di trofei. Una partita comunque da non sottovalutare: in gara secca il Milan ha dimostrato più volte di potersela giocare ad armi pari con i campioni d’Italia, e va ricordato che nel dicembre 2016 a Doha la squadra all’epoca allenata da Vincenzo Montella aveva ottenuto la Supercoppa Italia proprio contro i bianconeri. Sarà un altro incrocio interessante tra Massimiliano Allegri e Gennaro Gattuso: rispettivamente da allenatore e giocatore hanno vinto insieme scudetto e Supercoppa Italiana. Andiamo adesso a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco a poche ore dal calcio d’inizio della finale, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Juventus Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ la Juventus ad essere favorita per la finale di Coppa Italia: secondo quanto previsto dall’agenzia di scommesse Snai, il segno 1 che identifica la vittoria dei bianconeri (“padroni di casa” ufficialmente per le teste di serie del tabellone) ha un valore di 1,80 contro il 4,75 che identifica invece il segno 2, da giocare in caso di successo dei bianconeri. Con il segno X che è quello per il pareggio il guadagno sarebbe di 3,45 volte la somma che avrete deciso di investire: dobbiamo però ricordare che questa eventualità si riferisce all’esito della finale nei 90 minuti, dunque di fatto andreste a scommettere sui tempi supplementari.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

I DUBBI DI ALLEGRI

Chiellini è squalificato, ma in ogni caso non avrebbe giocato per infortunio: al fianco di Benatia dunque ci sarà uno tra Barzagli e Rugani, mentre Howedes potrebbe essere lanciato titolare a destra dove si gioca la maglia con Lichtsteiner. A sinistra ci sarà Alex Sandro; in porta Buffon, come Allegri aveva già annunciato. A centrocampo rispetto alla partita di campionato contro il Bologna torna Pjanic, che aveva scontato sabato sera un turno di squalifica: sarà il playmaker davanti alla difesa, con Khedira e Matuidi che saranno confermati come mezzali e dunque Marchisio che si accomoderà in panchina, eventualmente pronto a dare il suo contributo a partita in corso. Nel reparto offensivo, il grande punto di domanda riguarda la presenza di Dybala: dato per assodato che Douglas Costa sarà titolare a sinistra, anche Cuadrado sta attraversando un grande momento e dunque mette in crisi le scelte del suo allenatore. Il quale comunque potrebbe confermare quanto visto nelle ultime due uscite: il colombiano da terzino destro, con Dybala dunque davanti avendo “risolto” il problema e avendo anche un cambio più difensivo qualora ci fosse un risultato da difendere.

LE SCELTE DI GATTUSO

Ottima notizia per Gennaro Gattuso: Lucas Biglia si è allenato con la squadra ed è recuperato. Giocherà lui al centro della mediana? Probabilmente sì, anche se si deciderà soltanto oggi; con il rientro dell’argentino dunque Gattuso può contare sulla formazione titolare, perchè Alessio Romagnoli ha giocato già contro il Verona in campionato e tornerà ad affiancare il grande ex Bonucci. In porta Gigio Donnarumma, Calabria si riprende il posto a destra mentre Ricardo Rodriguez viene ovviamente confermato sull’altro esterno; detto di Biglia - l’alternativa è naturalmente Montolivo - gli altri giocatori offensivi del Milan saranno sempre gli stessi, vale a dire Kessie e Bonaventura a creare gioco partendo come interni e Suso e Calhanoglu che avranno il compito di allargare il campo nel tridente offensivo. Il punto di domanda riguarda il ruolo di prima punta: in campionato ha giocato Cutrone, oggi potrebbe toccare a Kalinic. Dipenderà da come Gattuso li vedrà: i numeri stagionali parlano a favore del ventenne del vivaio, ma il croato potrebbe essere più utile in una finale secca, almeno dal punto di vista dell’esperienza che porta in dote.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Buffon; 7 Cuadrado, 4 Benatia, 24 Rugani, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 10 Dybala, 9 Higuain, 11 Douglas Costa

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 26 Lichtsteiner, 21 Howedes, 15 Barzagli, 22 Asamoah, 8 Marchisio, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 17 Mandzukic

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: Chiellini

Indisponibili: De Sciglio, Sturaro

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 7 Kalinic, 10 Calhanoglu

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 20 Abate, 17 C. Zapata, 22 Musacchio, 31 Antonelli, 73 Locatelli, 18 Montolivo, 4 José Mauri, 11 Borini, 9 André Silva, 63 Cutrone

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti

