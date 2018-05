Video/ Les Herbiers Psg (0-2): highlights e gol della partita (Finale Coppa di Francia)

Video Les Herbiers Psg (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita, finalissima della Coppa di Francia 2018. Sfida facile per i parigini, al successo con Lo Celso e Cavani.

09 maggio 2018 Michela Colombo

Video Les Herbiers Psg (LaPresse)

La Coppa di Francia va a un eccezionale Psg, che ieri sera ha trionfato per 2-0 nella finalissima con il Les Herbiers, club della terza categoria francese. Tutto facile quindi ieri per il club di Unay Emery, che dopo scudetto e Coppa di Lega mette in bacheca anche l’ultimo trofeo del paese rimasto in palio. A firmare il successo parigino le reti di Lo Celso (al 26’) e di Cavani, quest’ultimo andato al dischetto al 74’. Andando a vedere ora qualche statistica messa a bilancio nella partita di ieri sera al Saint Denis notiamo subito il grande dominio dello stesso Psg: i parigini hanno firmato il 73% del possesso palla avendo anche effettuato 29 tiri, dei quali 7 sono andati in porta. A ciò aggiungiamo anche per la squadra della capitale 10 punizioni, 10 calci d’angolo e una sola parate effettuata. Altri numeri per il Les Herbiers: 27% di possesso palla con 5 tiri di cui uno solo è stato indirizzato verso lo specchio avversario: 9 punizioni segnate, 3 corner e ben 5 parate completano il quadro. Piccolo episodio del match: alla premiazione ufficiale il trofeo non è stato alzato solo da Thiago Silva capitano del Psg, ma il giocatore ha voluto accanto a sé per sollevare la coppa anche Sebastien Flochon, capitano del Les Herbiers.

LE DICHIARAZIONI

Dopo la vittoria anche della Coppa di Francia, il tecnico del Psg Unay Emery (che ha già annunciato l suo addio al club) non può che definirsi soddisfatto della stagione, e ai microfoni di Eurosport 2 ha dichiarato: “E' un titolo e per noi i titoli sono tutti degli obiettivi. La squadra ha fatto un bel cammino per ottenerlo. Sono contento della stagione. Si possono parlare di piccola cose negative, come per esempio la Champions League, ma credo che quest'anno, la squadra ha giocato bene e ha sempre cercato di segnare. Per questo che sono contento. La cosa più importante è vincere, il resto verrà dopo"

© Riproduzione Riservata.