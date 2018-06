BADELJ AL NAPOLI? / Calciomercato: il centrocampista ad un passo dal trasferimento in azzurro

Badelj si avvicina al Napoli di Carlo Ancelotti. Secondo Alfredo Pedullà l'operazione sarebbe ad un passo dalla fumata bianca. Filtra ottimismo.

01 giugno 2018 - agg. 01 giugno 2018, 20.33 Jacopo D'Antuono

Badelj (lapresse)

Badelj vicino al Napoli. Aurelio De Laurentiis ci crede e vuole portarlo in azzurro già nelle prossime ore. Secondo gli ultimi rumors di calciomercato, sembra infatti che il club campano abbia battuto la concorrenza di squadre molto blasonate come Milan e Lazio. La redazione di Sportitalia ha fornito dettagli molto interessanti sul contratto che il giocatore firmerebbe con il Napoli. Si tratta di un accordo triennale, che verrà definito a breve. Badelj, appena svincolatosi dalla Fiorentina, non vede l'ora di cominciare una nuova avventura. La proposta del Napoli lo intriga parecchio e si attende solo la fumata bianca definitiva. Napoli che si muove anche in uscita: la prossima settimana, infatti, dovrebbe essere quella giusta per la cessione di Jorginho al Manchester City. Il Napoli si appresta ad incassare una cifra vicina ai cinquanta milioni di euro. I tifosi, però, preferiscono concentrarsi sui nuovi rinforzi. Badelj è un nome che piace, l'ex Fiorentina dovrebbe firmare un contratto di tre anni con gli azzurri, stando a quanto si legge su Fantagazzetta.

Badelj-Napoli, Pedullà conferma

Anche l'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha confermato le ottime possibilità di vedere Badelj al Napoli il prossimo anno. "C’era qualcuno dietro le profonde riflessioni di Milan Badelj degli ultimi giorni: Il Napoli - si legge sul suo sito web - Un’operazione a parametro zero molto bene impostata e ormai vicinissima alla definizione". Il giornalista ha spiegato come il Napoli abbia battuto la concorrenza dei rossoneri, che avevano chiesto del tempo a Badelj. Tempo che non è stato concesso al club meneghino e che permette agli azzurri di superare i rivali e mettere le mani su un centrocampista importante: "Ora il Napoli sfreccia, tre anni di contratto era la proposta del Milan poi finita nel tunnel delle meditazioni e della necessità di un rinvio per le note vicende societarie". Non solo Badelj per De Laurentiis: "Il patron è forte su Fabian Ruiz, riflette su Torreira, mentre Jorginho aspetta di definire con il Manchester City" conclude Pedullà. Aspettando Badelj...

© Riproduzione Riservata.