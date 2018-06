Darmian alla Juventus/ Manca solo l'ufficialità: le cifre dell'affare, già oggi le visite?

Darmian alla Juventus, manca solo l'ufficialità: le cifre dell'affare, già oggi le visite? La Juventus è ad un passo dal terzino del Manchester United

01 giugno 2018 Mauro Mantegazza

Matteo Darmian (LaPresse)

Matteo Darmian è sempre più vicino alla Juventus; manca infatti solamente l'ufficialità per sancire questo affare di calciomercato del quale si parla ormai da molto tempo. Darmian, che è stato visto a Milano giovedì con la moglie, potrebbe sostenere già in giornata le visite mediche con i bianconeri dopo che i suoi agenti hanno trovato l'accordo con la Juventus per un contratto di cinque anni che precederà uno stipendio da 2,5 milioni di euro più bonus a stagione. Al Manchester United andranno circa 12 milioni, si chiuderà dunque così l’esperienza inglese di Darmian che era cominciata nell’estate 2015, quando lo United acquistò il terzino lombardo di scuola Milan dal Torino. Sarà dunque un ritorno nel capoluogo piemontese per Matteo Darmian, anche se sull’altra sponda del Po dopo le quattro stagioni vissute dal 2011 al 2015 in maglia granata: vedremo come sarà l’accoglienza da parte della sua vecchia tifoseria, di certo non felice di vedere Matteo in bianconero.

DARMIAN A UN PASSO DALLA JUVENTUS

La Juventus dunque sta lavorando molto per la difesa: ricordiamo infatti che a disposizione di Massimiliano Allegri per la prossima stagione ci sarà anche Mattia Caldara, il centrale acquistato dall’Atalanta ormai un anno e mezzo fa ma lasciato finora maturare a Bergamo. Darmian, il cui acquisto potrebbe essere ufficializzato già nelle prossime ore, sarà invece un innesto molto importante per quanto riguarda il settore dei terzini: l’ex del Torino, inseguito dalla Juventus ormai da molti mesi, può fare davvero comodo al tecnico bianconero per la sua duttilità, visto che può giocare sia a destra che a sinistra. Elemento ancora abbastanza giovane, essendo nato il 2 dicembre 1989, Darmian vanta però anche grande esperienza avendo un totale di 36 presenze in Nazionale e 34 nelle Coppe europee con i club tra Palermo, Torino e soprattutto Manchester United, dove ha vinto una FA Cup, un Community Shield, una Coppa di Lega inglese e una Europa League.

