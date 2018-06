Dzumhur, scontro con raccattapalle/ Video Roland Garros, tennista lo “abbatte” poi si scusa e gli dà un bacio

01 giugno 2018 Silvana Palazzo

Fuori programma al Roland Garros 2018 per uno scontro fortuito tra Damir Dzumhur e un raccattapalle. Il tennista, impegnato nel match del terzo turno contro Alexander Zverev sul campo Philippe-Chatrier, è andato verso la rete per recuperare una palla dopo la chiusura di uno scambio, finendo per scontrarsi col giovanissimo raccattapalle che ovviamente aveva lo stesso obiettivo. Entrambi infatti stavano andando a prendere una palla alta ma nessuno ha visto l'altro arrivare e il risultato è stato tragicomico. Il bambino è crollato a terra, mentre il bosniaco, apparso leggermente confuso dalla situazione, è accorso in aiuto del ragazzino con il giudice di sedia. Tanto spavento per il raccattapalle, che è stato consolato a lungo dal giocatore. L'abbraccio tra i due è stato accolto con un applauso dal pubblico del Roland Garros 2018.

Il quarto set era cominciato da poco quando Damir Dzumhur ha provato a recuperare la palla in aria prima del rimbalzo. Il tennista bosniaco non ha visto però il giovane raccattapalle, quindi si sono scontrati. Il ragazzo ha colpito con la testa la spalla destra dei Dzumhur. Per qualche secondo è rimasto stordito a terra, poi è il tennista lo ha raggiunto per rassicurarlo e confortarlo. Prima di lasciare il campo però il raccattapalle ha sollevato il pollice sinistro per avvisare il pubblico che tutto era a posto, allora il tennista Dzumhur gli si è avvicinato e gli ha stampato un bacio sulla guancia sinistra. Un bel gesto che non è passato inosservato al pubblico che ha chiuso questo fuori programma con un applauso. Il match è poi ripreso regolarmente. Il video intanto sta facendo il giro del web. Lo riportiamo di seguito.

