Diretta / Egitto Colombia streaming video e tv: Salah, il grande assente. Probabili formazioni, quote, orario

Diretta Egitto Colombia info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita amichevole a Bergamo (oggi 1 giugno)

01 giugno 2018 - agg. 01 giugno 2018, 20.05 Silvana Palazzo

Diretta Egitto Colombia, amichevole (Foto LaPresse)

Egitto Colombia non vedrà in campo Mohamed Salah, grande assente dell’amichevole che le due Nazionali disputeranno questa sera a Bergamo in preparazione ai Mondiali. In questi giorni si è parlato in continuazione dell’infortunio subito da Salah contro il Real Madrid nella finale di Champions League persa dal suo Liverpool: serata da dimenticare a Kiev per Modo, il cui problema ha causato reazioni fortissime in Egitto, che d’altronde si aggrappa proprio a Salah per ben figurare nel primo Mondiale a cui la Nazionale dei Faraoni parteciperà dai tempi ormai lontani di Italia 1990. Di conseguenza hanno fatto notizia reazioni di ogni genere, dall’avvocato che ha chiesto un miliardo di euro di danni a Sergio Ramos per il suo intervento falloso fino all’imam che invece ha accusato lo stesso Salah, ritenendo l’infortunio una punizione divina per non avere rispettato il digiuno del Ramadan. Il c.t. Hector Cuper pensa invece più concretamente a quando potrà riavere a disposizione il suo attaccante di punta: quasi impossibile per la prima partita dei Mondiali, si punta almeno alla seconda. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

L'amichevole Egitto Colombia purtroppo non sarà visibile in diretta tv su canali televisivi in italiano e non sarà disponibile neppure la diretta streaming video per la partita di Bergamo. Di conseguenza, saranno decisamente importanti i riferimenti ufficiali delle due Federazioni sui social network.

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Un assaggio di Mondiali all'Atleti Azzurri di Bergamo, stadio che oggi ospita l'amichevole internazionale Egitto-Colombia. Alle 21.15 il fischio di inizio di un interessante test di preparazione in vista dei Mondiali a cui parteciperanno entrambe le nazionali. L'Egitto infatti sfiderà Russia, Arabia Saudita e Uruguay, mentre la Colombia se la vedrà con Giappone, Polonia e Senegal. Un orario insolito per il calcio italiano, ma la ragione è semplice: è in corso il Ramadan, osservato dai calciatori nordafricani. In campo dunque stasera diverse stelle di caratura internazionale, da Radamel Falcao del Monaco a James Rodriguez del Bayern Monaco. Da una parte la selezione dell'ex Inter Hector Cuper, qualificatasi ai Mondiali grazie a Salah che contro il Congo ha trasformato al 94' il rigore che è valso il terzo Mondiale per l'Egitto. Dall'altra parte la squadra di José Pekeramn con tanti “italiani” e vecchie conoscenze della Serie A: Juan Cuadrado, Cristian e Duvan Zapata, Luis Muriel e Carlos Bacca.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Amichevole di lusso tra Egitto e Colombia in preparazione dei Mondiali di Russia, ma non sarà trasmessa da nessuna emittente televisiva italiana. C'era grande attesa per vedere in campo Mohamed Salah, finalista con il Liverpool della Champions League, ma l'infortunio riportato proprio nella sfida col Real Madrid lo ha reso indisponibile. L'attaccante egiziano salterà la prima sfida del Mondiale nella speranza di riuscire a rientrare per le altre partite del girone. L'Egitto dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3: El Shenawy tra i pali, Gabr ed Hegazy al centro della difesa, con Fathy e Shafy terzini; a centrocampo Hamed, Elneny e Said; in attacco il tridente Trezeguet, Kouka e Hassan. La Colombia dovrebbe rispondere con un modulo speculare. Ospina in porta, Mina e Sanchez al centro della difesa, con Arias e Fabra sulle fasce; Uribe, C. Sanchez e Aguilar sulla linea mediana, mentre Muriel, Falcao e Rodriguez dovrebbero comporre il tridente offensivo.

PRONOSTICO E QUOTE

Come era facilmente prevedibile, Egitto Colombia vede largamente favoriti i padroni di casa, e non solo per l'assenza di Mohamed Salah. L'agenzia di scommesse sportive Snai quota a 1,55 il segno 2 per la vittoria della Colombia nella partita amichevole di Bergamo. Quota decisamente interessante è quella per il pareggio: il segno X è proposto a 3,65. Se invece volete rischiare con il colpaccio dell'Egitto, sappiate che il segno 1 pagherebbe 6,75 volte la posta in palio.

