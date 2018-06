Francia Italia/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Francia Italia, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A Nizza si gioca un'amichevole di lusso tra la nostra Nazionale e quella transalpina

Diretta Francia Italia, amichevole (Foto LaPresse)

Francia Italia si gioca all’Allianz Riviera di Nizza, con calcio d’inizio alle ore 21:00 di venerdì 1 giugno: amichevole di lusso e secondo impegno per la Nazionale allenata da Roberto Mancini. Si alza l’asticella: se lunedì sera gli Azzurri hanno affrontato e battuto l’Arabia Saudita, questa volta si confrontano con un avversario storico, una nazionale che nel suo palmarès può vantare un Mondiale e due Europei oltre a essere arrivata in fondo molte altre volte, una delle squadre trainanti del movimento calcistico europeo e, guardando alla sfida contro l’Italia, forse la nostra principale rivale. Sarà dunque una partita da non sottovalutare, nella quale il risultato conterà più che in altre amichevoli; continuiamo nel nostro percorso di crescita in vista delle qualificazioni agli Europei, mentre la Francia ha urgenze maggiori visto che tra due settimane inizierà il Mondiale di Russia nel quale spera di arrivare almeno in semifinale, migliorando i quarti raggiunti nel 2014.

FRANCIA ITALIA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE FRANCIA ITALIA

Francia Italia viene trasmessa in diretta tv su Rai Uno, appuntamento classico con le partite della Nazionale: previsti anche contributi pre e post partita con le interviste ai protagonisti. In assenza di un televisore sarà inoltre possibile assistere all’amichevole di Nizza in diretta streaming video, semplicemente accedendo - senza costi - al sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento tra le varie opzioni di scelta.

FRANCIA ITALIA, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

IL CONTESTO Quando si parla di Italia Francia non si può mai essere banali: questa partita ha rappresentato una finale Mondiale e una Europea per cominciare, ma ci ha anche visti trionfare per qualificarci ai quarti di Euro 2008 o piangere, come accaduto negli ottavi di Messico 1986. Una grande rivalità come già detto, ma anche tanti incroci - più nel passato a dire il vero - tra calciatori transalpini che sono venuti a giocare nel nostro campionato e qualche italiano emigrato nella Ligue 1 (vedasi Marco Verratti e Thiago Motta, ma anche Salvatore Sirigu e appunto Mario Balotelli). Purtroppo oggi le due nazionali hanno preso strade diverse: se la Francia è rimasta al vertice, raggiungendo la finale europea due anni fa (in casa, e perdendola contro il Portogallo), l’Italia ha vissuto due volte consecutive l’eliminazione al primo turno dei Mondiali, il quarto centrato agli Europei nel mezzo è stato solo un fuoco di paglia perchè un anno e mezzo più tardi, per la prima volta in 60 anni, siamo rimasti senza fase finale di Coppa del Mondo, andando incontro al più grande flop della storia recente (e forse non solo). Siamo dunque in un periodo di ricostruzione, ufficialmente iniziato con il 2-1 all’Arabia Saudita che ha aperto la gestione di Roberto Mancini: all’ordine del giorno naturalmente la qualificazione agli Europei del 2020, ma anche la crescita di un movimento che ha tanti giovani sui quali puntare e che devono essere messi nelle condizioni giuste per maturare. La Francia ha battuto l’Irlanda lunedì sera, lasciando in panchina alcuni dei suoi big; dei Bleus più che altro ha stupito la scelta di Didier Deschamps di non convocare per i Mondiali tanti calciatori che in altri contesti (ma probabilmente anche qui) sarebbero stati titolari.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ITALIA

Entrambe le nazionali dovrebbero cambiare molto rispetto alle amichevoli di qualche giorno fa: come detto Deschamps ha lasciato in panchina alcuni giocatori come Lloris, Kimpembe, Pogba e Griezmann - ma anche Thauvin e Ousmane Dembélé - che dovrebbero tornare nella formazione titolare. Il modulo resta un punto di domanda: potrebbe essere il classico 4-3-3 oppure una sorta di 4-1-4-1 con Kante schierato davanti alla difesa (dove Umtiti è confermato al centro e Sidibé dovrebbe giocare a destra con Lucas Hernandez a sinistra), ad ogni modo cambierebbe poco se non l’arretramento dei due centrocampisti (con Pogba potrebbe giocare ancora Tolisso) e l’avanzamento degli esterni, a prescindere da chi giocherà. Possibile che l’Italia cambi dieci undicesimi della squadra che ha giocato a San Gallo: con il 4-3-3 l’unico confermato potrebbe essere Jorginho in mezzo al campo. Per il resto spazio a Perin tra i pali, con De Sciglio e D’Ambrosio terzini e i due centrali che potrebbero essere Caldara e Rugani. Le due mezzali possono essere invece Baselli e Bonaventura, mentre con il 4-2-3-1 il centrocampista del Milan può lasciare spazio al confermato Lorenzo Pellegrini o a Cristante; la prima punta dovrebbe essere Zaza, con Federico Chiesa e Verdi sugli esterni in vantaggio su Domenico Berardi e Lorenzo Insigne, che ha giocato titolare contro l’Arabia Saudita.

QUOTE E PRONOSTICO

Parte favorita la Francia, almeno secondo i bookmaker: l’agenzia di scommesse Snai per esempio ci dice che la quota per il segno 1, che identifica la vittoria della nazionale transalpina, vale 1,70 volte la puntata mentre per il segno 2, da giocare in caso di successo dell’Italia, il valore è di 5,00. Chiaramente la partita dell’Allianz Riviera potrebbe anche terminare con un pareggio: in questo caso il segno X è quello che dovrete giocare, e il vostro guadagno sarebbe di 3,70 volte la cifra che avrete deciso di investire.

