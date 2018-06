INCIDENTE MICHELE PIRRO È MORTO? NO "COSCIENTE"/ Ultime notizie, come sta il pilota Ducati: Sky diffonde video

Incidente Michele Pirro è morto? No "Cosciente". Ultime notizie, come sta il pilota Ducati: bandiera rossa dopo la spaventosa caduta del 31enne pilota italiano

Incidente pauroso per Michele Pirro - Twitter

Gravissimo incidente avvenuto pochi minuti fa sul circuito del Mugello, dove erano in corso le prove libere della MotoGp, in vista del Gran Premio che si correrà domenica pomeriggio. Il pilota della Ducati, Michele Pirro, ha perso il controllo della propria due ruote alla curva San Donato, il primo tornante in salita a destra dopo il lunghissimo rettilineo iniziale. Difficile capire se il pilota abbia riportato gravi danni o meno, visto che le telecamere hanno inquadrato solo per qualche istante lo stesso centauro, fermo immobile sulla ghiaia, faccia in giù dopo la caduta, per poi staccare la visuale. La cosa certa è che l’incidente appare grave visto che la direzione di gara ha esposto la bandiera rossa, interrompendo quindi la sessione di prove libere.

ANDREA IANNONE SPAVENTATO

Poco dopo la paurosa caduta di Pirro, è passato di lì un altro pilota, Andrea Iannone, che si è forse spaventato vedendo il collega immobile a terra, ed ha alzato la mano per attirare l’attenzione. La direzione di gara, come detto sopra, ha immediatamente sospeso la sessione, e il pilota è stato subito portato fuori dal tracciato, presso il centro medico vicino per valutarne le condizioni fisiche. La speranza, ovviamente, è che il 31enne di San Giovanni Rotondo stia bene, o che comunque, non abbia riportato dei gravi traumi. Aspettiamo quindi notizie più certe per capirne di più. Preoccupa il fatto che le telecamere abbiano staccato l'inquadratura, visto che, come da regolamento, fino a che non si sa con certezza se un pilota stia bene o meno, non lo si può inquadrare. Secondo quanto raccolto da Sky, Pirro sarebbe cosciente, e pare che anche lo speaker del circuito abbia rassicurato il pubblico.

