Italia Canada/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Nations League maschile)

Diretta Italia Canada: info streaming video e tv della prima partita della seconda settimana della Nations League. Gli azzurri fanno tappa a San Juan.

01 giugno 2018 Michela Colombo

La nazionale italiana di volley maschile (da fivb)

Italia-Canada, è la partita in programma oggi venerdi 1 giugno 2018 a San Juan in Argentina: facendo il calcolo con il fuso orario ricordiamo che il fischio d’inizio è atteso alle nostre ore 23.10, ma saranno le 18.10 locali. Si accende quindi in terra albiceleste la seconda settimana della Volleyball Nations league di pallavolo maschile: nuovo banco di prova quindi per il ct azzurro Blengini e i suoi, che approdano questo fine settimana nel miglior dei modi, pur provati dal fuso orario (settimana scorsa erano in Serbia). Non saranno però da meno i canadesi di Stephane Antiga, ex della Polonia, campione del mondo nella precedente edizione 2014: si annuncia quindi un match ostico per gli azzurri.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE ITALIA CANADA

Segnaliamo che la partita attesa alle ore 23.10 nostre tra Italia e Canada per la Nations League non sarà visibile in diretta tv ma solo in differita. Appuntamento quindi alle ore 1.05 di sabato 2 giugno al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. La visione della partita in diretta video streaming sarà quindi offerta, sempre dalle ore 1.05, dal portale gratuito raiplay.it.

RISULTATI E PRECEDENTI: COME ARRIVANO LE DUE FORMAZIONI

Come abbiamo detto l’Italia, si presenta al banco di prova argentino nel migliore dei modi: la compagine di Blengini (confermata in toto rispetto alla settimana di esordio in Serbia) vanta infatti tre successi su tre incontri disputati finora e pure contro avversari di gran peso. Nell’ordine gli azzurri hanno infatti battuto Germania, Brasile e Serbia, concedendo in tutto appena tre set agli avversari. Non ci stupisce quindi apprendere che l’italia del volley maschile al momento occupa la terza posizione nella classifica generale delle 16 squadre. Per gli azzurri ecco 8 punti e uno solo da recuperare sulle capoliste Polonia e Francia. Affatto eccellente il bilancio del Canada, che sicuramente si aspetta di fare qualcosa di meglio in questa seconda settimana del torneo. Per la squadra di Antiga infatti il bilancio ci racconta di una sola vittoria ottenuta per 3-0 sulla Corea del Sud e due KO: questi sono stati rimediati contro Russia e Polonia. Per la nazionale della foglia d’acero quindi la graduatoria riserva l’11^ posto con solo 3 punti finora ottenuti.

