Kimi Raikkonen denunciato per molestie sessuali in Canada: sarà interrogato a Montreal? La donna denunciata per estorsione dal pilota Ferrari passa al contrattacco

01 giugno 2018 Mauro Mantegazza

Kimi Raikkonen (LaPresse)

Kimi Raikkonen è stato denunciato per molestie sessuali in Canada. La vicenda si trascina ormai da un po’ di tempo, ma adesso potrebbero esserci guai in vista per il pilota finlandese della Ferrari, che nei giorni scorsi aveva denunciato per tentata estorsione una donna canadese, Cassandra Talula Dias-Greizis, la quale però adesso è passata al contrattacco denunciando Raikkonen per molestie sessuali. Secondo la ventinovenne donna di Montreal, il finlandese le avrebbe palpeggiato il seno in un bar durante un festa dopo il Gran Premio disputato proprio a Montreal nel 2015. Come riporta Le Journal de Montreal, la giovane ha presentato denuncia martedì 29 maggio contro il campione della Ferrari ed è pronta alla battaglia giudiziaria: "E' una persona che ha tanti tifosi e ha alle spalle un'industria che vale miliardi, la Ferrari, e un esercito di avvocati - le sue parole -. Se Kimi, i media e i suoi avvocati vogliono andare in guerra contro la verità, allora io sono pronta". La situazione è precipitata quando è stato per primo Raikkonen a denunciare la donna: i legali del ferrarista sostengono che la donna abbia perseguitato per mesi Kimi sui social, chiedendo una somma “a sette cifre” per tacere, fatto che la Dias-Greizis non ha confermato né smentito: "Non importa se chiedo un milione o due miliardi di dollari - ha fatto sapere - non c'è prezzo per riparare quello che ha fatto. Sapevo che se avessi denunciato alla Polizia, la notizia sarebbe trapelata sui media. Volevo gestire la cosa faccia a faccia con Raikkonen".

RAIKKONEN DENUNCIATO IN CANADA: INTERROGATO A MONTREAL?

Cosa sarebbe successo a Montreal? Stando al racconto della ragazza, Kimi Raikkonen era ubriaco e le avrebbe chiesto quanto gli sarebbe costato averla quella notte, dopo aver ordinato un drink nel locale in cui lavorava come barista. Davanti al rifiuto della Dias-Greizis, il pilota di Formula 1 le avrebbe poi toccato il seno destro, mentre un suo amico avrebbe fatto scivolare la mano nelle parti intime. "Il mio corpo non è in vendita, non ho mai acconsentito a nulla con lui. Ora mi sento a disagio in situazioni romantiche e intime" è l’accusa della donna. Tutto questo emerge proprio a pochi giorni dalla prossima edizione del Gran Premio del Canada, in programma a Montreal domenica 10 giugno: la polizia potrebbe approfittarne per interrogare Raikkonen, ma la Ferrari ha già fatto sapere che il finlandese “sarà regolarmente al via della gara”. Di certo per Maranello è una vicenda molto delicata: la Ferrari è quotata in Borsa e ha precise norme interne che vigilano sul comportamento dei dipendenti, di conseguenza è già scattata un’indagine interna, dalla quale però non è emerso alcun elemento che possa confermare queste accuse.

