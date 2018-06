Marco Cecchinato, favola al Roland Garros/ Battuto Carreno Busta, ecco gli ottavi di finale

Marco Cecchinato, favola al Roland Garros: il tennista italiano venticinquenne ha sconfitto a sorpresa Busta Carreno e si è assicurato gli ottavi di finale

Marco Cecchinato (Facebook)

Marco Cecchinato, favola al Roland Garros: il tennista italiano ha ribaltato ogni pronostico ed ha sconfitto Pablo Cerrano Busta nei sedicesimi di finale del prestigioso torneo tennistico. Il classe 1992 di Palermo ha superato il numero undici del ranking mondiale e decima testa di serie con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-3, 6-1 in due ore e 19' di gioco. Per la prima volta nella sua carriera il numero settantadue del ranking mondiale si è qualificato agli ottavi dello Slam parigino, una favola che speriamo duri ancora a lungo. Dopo aver perso il primo set, Cecchinato è riuscito a vincere tre set di fila contro il quotato spagnolo, che lo scorso anno è stato costretto a ritirarsi nei quarti di finale contro Rafael Nadal a causa di un infortunio agli addominali. Non è la prima volta nel corso del torneo che l’italiano vince in rimonta: era già accaduto contro il rumeno Marius Copil e l’argentino Marco Trungelliti.

FAVOLA MARCO CECCHINATO, CHI E' IL TENNISTA DI PALERMO

Dopo sei anni di digiuno, l’ultimo fu Andreas Seppi nel Roland Garros nel 2012, un italiano raggiunte gli ottavi di finale del prestigioso Slam di Parigi. Ora Marco Cecchinato attende di conoscere il suo avversario, che uscirà dal confronto tra Gael Monfils (32esima testa di serie del seeding) e David Goffin (8ava), come sottolineato dai colleghi di Sky Sport. Ma chi è Marco Cecchinato? Nato il 30 settembre 1992 a Palermo, il tennista ha raggiunto il suo best ranking il 30 aprile scorso, quando vinse il suo primo titolo ATP a Budapest contro John Millman: cinquantanovesimo psoto. L’ingresso nei Top 100 è giunto l’ingresso nei Top 100. Grande estimatore di Marat Safin e di Andreas Seppi, Cecchinato può fare affidamento su un servizio particolarmente potente; il suo punto di forza è il dritto, anche se negli ultimi tempi ha evidenziato grandi progressi nel rovescio. Squalificato nel 2016 per presunte scommesse, Cecchinato si è affidato al tecnico Simone Vagnozzi, tra i principali artefici della sua crescita esponenziale.

