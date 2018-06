Maurizio Sarri al Chelsea/ L'indizio social: il preparatore "al sole prima di Londra"

01 giugno 2018 Mauro Mantegazza

Il futuro di Maurizio Sarri si avvicina sempre di più a Londra e un indizio, indiretto ma certamente gustoso, ci arriva dai social network. Infatti Massimo Nenci, collaboratore di Sarri fin dai tempi della Sangiovannese e preparatore dei portieri del Napoli nelle ultime stagioni, è stato taggato in un post su Facebook da un amico che allude alla sua prossima avventura a Londra. Un indizio social che potrebbe far pensare che Londra per Maurizio Sarri sia davvero dietro l’angolo. Presumibilmente al Chelsea, anche se a dire il vero nelle ultime ore si è parlato anche di un interessamento del Tottenham nel caso in cui Mauricio Pochettino andasse al Real Madrid per sostituire Zidane. Potrebbe dunque esserci un derby di Londra per Sarri fra Chelsea e Tottenham, ma in entrambi i caso la destinazione sarebbe comunque la capitale britannica. Intanto per l’ex allenatore del Napoli è scaduta la clausola da 8 milioni che valeva fino al 31 maggio.

Dicevamo dell’indizio social: nella foto pubblicata, Massimo Nenci è infatti stato taggato da un amico in una foto al mare, con la didascalia indicativa: "Un preparatore e mezzo al mare... quello mezzo è alla mia sinistra...!!! London...", la frase è stata accompagnata dall’emoji di un aereo pronto al decollo. Inoltre, anche i commenti sembrano alludere a un imminente approdo nello staff dei Blues: “Massimo prendine tanto di sole perché a Londra piove sempre”. Sarri, attraverso i suoi rappresentati, avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il club londinese, ma il Chelsea mostra ancora delle perplessità sugli 8 milioni di euro di clausola dell’ex allenatore azzurro, dovendo versarne altri 20 ad Antonio Conte per la risoluzione del contratto come buonuscita. Lo stesso Sarri è consapevole che - finito il mese di maggio - la palla sia ormai definitivamente nelle mani di De Laurentiis, che può decidere se e come liberarlo.

