Milan aumento di capitale / Arrivano 10 milioni da Mr Li e Fassone replica sull'esclusione dalle Coppe

Milan aumento di capitale, arrivano 10 milioni da Mr Li e Fassone replica sull'esclusione dalel Coppe ribadita questa mattina dal New York Times. La situazione rimane comunque complicata.

01 giugno 2018 Matteo Fantozzi

Il Milan fuori dalle Coppe per la prossima stagione? Non la pensa così l'amministratore delegato Marco Fassone che ha ribadito come stiano per arrivare i primi soldi di Yonghong Li atti a rendere ufficiale l'aumento di capitale chiesto dal Consiglio di amministrazione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport il dirigente rossonero ha risposto al New York Times che ribadiva come la squadra sarebbe stata estromessa per un anno dalle competizioni europee per non aver rispettato il fairplay finanziario. Questi ha sottolineato: "L'articolo sull'eventuale esclusione dall'Europa League? Sono le stesse cose che ormai leggiamo da molto tempo". Queste sono le parole che tentano di alleggerire il tono della polemica pronunciate alla fine del Consiglio di Lega tenuto oggi.

MISTER LI VERSA I PRIMI 10 MILIONI

Si continua a parlare di soldi in casa Milan, dopo l'articolo lanciato quest'oggi dal New York Times che svelava l'estromissione dalle Coppe in vista della prossima stagione. La notizia del pomeriggio però è che Mister Li ha pagato la prima rata da 10 milioni dell'aumento di capitale che dovrebbe essere attorno ai 32. Una notizia importante con l'ufficialità che arriverà in serata e che regala un po' di respiro alla squadra rossonera in difficoltà anche a trovare delle giustificazioni di fronte ai proprio tifosi. Per completare l'aumento di capitale Mister Li dovrà strappare un assegno con i restanti 22 milioni entro il 30 giugno quando la situazione dovrebbe essere definita in maniera precisa. Ricordiamo che l'aumento di capitale è stato chiamato direttamente dal Consiglio di amministrazione del club rossonero.

