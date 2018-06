Milan escluso dall'Europa League / L'Uefa pronta a emettere la sentenza per violazione fairplay finanziario

Milan escluso dall'Europa League: l'Uefa pronta a emettere la sentenza per violazione del fairplay finanziario. Il New York Times sottolinea che la decisione sarebbe stata già presa.

01 giugno 2018

Il New York Times sul suo sito ufficiale non effettua giri di parole e sottolinea come l'Uefa sarebbe pronta a escludere il Milan dalle prossime competizioni continentali. Il giornale al momento tiene anonime le fonti visto che il procedimento è ancora in corso. Di sicuro per il Milan sarebbe l'ennesimo duro colpo dopo una stagione molto complessa che aveva portato comunque alla fine, grazie soprattutto al lavoro di Gennaro Ivan Gattuso, alla qualificazione almeno in Europa League. Il New York Times non fa niente per evitare di sottolineare come il calcio italiano riceverebbe un altro duro colpo dopo l'esclusione dai Mondiali con un'eliminazione che non avveniva dall'edizione del 1958 quindi da praticamente sessanta anni. Staremo a vedere se arriveranno delle novità in merito con il Milan che per il momento non ha ancora espresso nessuna opinione in merito.

ESCLUSIONE DALL'EUROPA LEAGUE SICURA?

Il Milan sarà escluso dall'Europa League, questo almeno è quanto sottolinea con ferma certezza il New York Times. Questo sottolinea come gli analisti investigativi che erano stati assoldati per valutare la documentazione presentata dal Milan avrebbero consigliato proprio all'Uefa questa decisione. Sotto inchiesta c'è il faraonico calciomercato svolto dal Milan nell'estate scorsa quando in rossonero tra gli altri sono arrivati Leonardo Bonucci, Ricardo Rodriguez, Andrea Conti, Franck Kessié, André Silva, Nikola Kalinic, Fabio Borini e Mateo Musacchio. I rossoneri ovviamente in caso dovesse arrivare questa decisione potrebbero anche decidere di presentare un ricorso e vedremo se riusciranno alla fine a disputare un Europa League che comunque è stata conquistata sul campo.

