Probabili formazioni/ Francia Italia: quote e le ultime novità live (amichevoli nazionali)

Probabili formazioni Francia Italia: quote e le ultime novità live sulla partita amichevole attesa oggi a Nizza. Chiesa e Perin in campo dal primo minuto: ci sarà Griezmann?

01 giugno 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Francia Italia (LaPresse)

Si accenderà questa sera alle ore 21.00 la partita amichevole tra Francia e Italia: il palcoscenico di un match sempre entusiasmate e dalla lunghissima storia sarà l’Allianz Riviera di Nizza. Benchè questo sia l’ultimo test match in vista dei Mondiali di 2018, i blues attesi protagonisti, potrebbero oggi regalare parecchi emozioni. La sfida con gli azzurri è sempre vivissima e benché Deschamps abbia ovviamente paura che qualche suo pupillo si possa fare male, il tecnico dovrebbe puntare oggi sulla migliore formazione a disposizione, o quasi: bisogna verificare lo stato di forma dell’intera rosa. La partita di stasera sarà invece occasione di sperimentazione per il nuovo ct dell’Italia Mancini. L’ex Zenit deve ancora appena comprendere il lavoro che lo aspetta per ricostruire dalle fondamenta il gruppo azzurro: un'amichevole di lusso come quella di stasera contro la Francia è quindi occasione da sfruttare appieno. Andiamo ora a dare un occhio più da vicino alle scelte fatte dai due allenatori per le probabili formazioni che vedremo in campo stasera per Francia-Italia.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo i principali portali di scommesse è la squadre Blues la favorita d’obbligo del pronostico questa sera. Per la snai infatti nell’1x2 il successo della Francia ha meritato la quotazione di 1,65 contro il più alto 5.50 fissato per la vittoria dell’Italia: il pareggio invece è stato dato a 3.75.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA

LE MOSSE DI DECHAMPS

Per questa amichevole di lusso la Francia di Deschamps dovrebbe scendere in campo secondo il 4-1-4-1 visto contro l’Irlanda pochi giorni fa, benchè non è da escludere un 4-3-3 ammirato invece pochi mesi fa contro la Russia. Nel primo caso come nel secondo, non dovrebbe mancare Lloris tra i pali con pure la fascia di capitano. Davanti al portiere del Tottenham ecco una difesa a 4 che vedrebbe al centro Kimpembe e Umtiti, con il duo Sidibè-Hernandez ai lati: qui però potrebbe sgomitare per una maglia da titolare Mendy. A collegare i reparti ecco Kante: di fronte ecco il quartetto con Thauvin e Dembelè sull’esterno e il duo Tolisso-Pogba al centro. Occhio poi proprio all’ex bianconero, che in questa estate di calciomercato potrebbe pure far ritorno alla Vecchia Signora. Unica punta di riferimento per la probabile formazione francese Antoine Griezmann: Deschamps punta molto sul colchoneros per i mondiali 2018 di Russia.

LE SCELTE DI MANCINI

Come abbiamo detto prima è assai probabile che il ct dell’Italia Mancini voglia un po’ rivoluzionare le carte in tavola rispetto alla formazione che è scesa in campo contro l’Arabia Saudita pochi giorni fa: sperimentazione dovrebbe essere l’obbiettivo azzurro in questa amichevole con la Francia. Dovrebbe comunque essere ancora 4-3-3 per la probabile formazione dell’Italia, che però oggi a Nizza scommetterà su Perin tra i pali. Di fronte al numero 1 del Genoa e nome caldo del mercato ecco Caldara e Bonucci come coppia centrale: saranno l’ex rossonero De Sciglio e Criscito a coprire le fasce più esterne. In mediana Mancini cerca ancora il regista su cui fondare il gioco azzurro: oggi contro la Francia si giocherà la sue carte il rossoblu Mandragora e toccherà a Cristante e Bonaventura ad agire come mezz’ali. Novità anche in attacco dove però permane il dubbio Balotelli. Scommettiamo che Supermario vorrà stringere i denti dentro al suo Allianz Riviera (stadio del Nizza, club del giocatore bresciano) e farà coppia con Insigne in attacco: con loro sicuro Chiesa in campo dal primo minuto.

IL TABELLINO

FRANCIA (4-1-4-1): 1 Lloris; 19 Sidibé, 3 Kimpembe, 5 Umtiti, 21 L. Hernandez; 13 Kante; 20 Thauvin, 6 Pogba, 12 Tolisso, 11 O. Dembélé; 7 Griezmann. All. Deschamps

ITALIA (4-3-3): 12 Perin; 2 De Sciglio, 19 Bonucci, 5 Caldara, 4 Criscito; 23 Cristante, 27 Mandragora, 8 Bonaventura; 25 Chiesa, 9 Balotelli, 10 Insigne. All. Mancini

