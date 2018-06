Pronostico Francia Italia/ Quote e scommesse per la partita amichevole (oggi 1 giugno)

Pronostico Francia Italia: le quote e le scommesse per l'amichevole prevista oggi all'Allianz Riviera di Nizza. Nuovo banco di prova per gli azzurri del ct Mancini.

01 giugno 2018 Michela Colombo

Pronostico Francia Italia (Lapresse)

Si accenderà oggi venerdi 1 giugno 2018 la tanto attesa amichevole tra Italia e Francia: vediamo allora che cosa possono dirci i pronostici e le scommesse stilate alla vigilia del fischio d’inizio del test match atteso l’Allianz Riviera di Nizza. Di certo il banco di prova è speciale e non solo per la accesa rivalità che da sempre ha caratterizzato le due nazionali: benchè si tratti solo di un’amichevole, sono tanti gli elementi che entrano in gioco questa sera. Innanzitutto va ricordato che la formazione di Deschamps gioca in casa e in più si sta preparando a viver da protagonista i prossimi Mondiali di Russia 2108. I galletti saranno quindi motivati a creare uno spauracchio per i prossimi avversari battendo l’Italia oggi ma nel contempo dovrà fare attenzione a non mettere in condizione di difficoltà i propri pupilli, per evitare il più possibile infortuni ben sfortunati (i mondiali son ormai davvero vicinissimi). Di diverso orientamento ovviamente l’Italia, fuori dai mondiali: per Mancini questa amichevole di lusso sarà l’occasione perfetta per avere un quadro completo del lavoro che dovrà fare per ricostruire da zero il gruppo. Da non sottovalutare poi il possibile orgoglio di mettere ai ferri corti una nazionale big, pronta per i Mondiali 2018 con un gruppo davvero riformato.

PRONOSTICO ITALIA FRANCIA: ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Ovviamente per stilare il pronostico dell’amichevole tra Francia e Italia arrivano altri fattore da considerare, dallo stato di forma dei singoli a quello del gruppo, come pure lo storico. Di certo negli ultimi 5 faccia a faccia tra le due nazionali sono state ben tre le vittorie dei Blues, ma va anche detto che alcuni precedenti risalgono anche a più di dieci anni fa. Le ultime due amichevoli disputate però nel 2012 e nel 2016 vedono i galletti come vincitore e pure con risultati importanti: difficile però dire quanto questi dati storici possano influire oggi, visto che entrambe le rose sono parzialmente cambiate. Per quanto riguarda lo stato di forma possiamo però dire che la squadra di Deschamps appare in ottima forma in vista dell’appuntamento iridato. Le ultime tre amichevoli (disputare nel marzo e nel maggio 2018) hanno visto due successi e un solo KO da parte della Francia, questo occorso contro la Colombia: i match con Russia e Irlanda sono stati entrambi vinti. Non così positivo il bilancio dell’Italia che pure nel 2018 ha disputato tre amichevoli: si contano un successo, un pari e una sconfitta, realizzati rispettivamente con Arabia Saudita, Inghilterra e Argentina. Va però detto che l’unica vittoria è stata trovata poco giorni fa e già sotto la direzione del ct Roberto Mancini.

