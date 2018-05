Roland Garros 2018/ Diretta Giorgi Stephens, Berrettini Thiem streaming video e diretta tv, orario (tennis)

Diretta Roland Garros 2018, info streaming video e tv: inizia il terzo turno nel torneo di tennis di Parigi, in campo venerdì abbiamo Marco Cecchinato, Camila Giorgi e Matteo Berrettini

01 giugno 2018 Claudio Franceschini

Diretta Roland Garros 2018: Marco Cecchinato vuole gli ottavi (Foto LaPresse)

Le partite del Roland Garros 2018 di venerdì 1 giugno, con inizio dei match alle ore 11:00, sono quelle che aprono il terzo turno: siamo nella parte bassa dei due tabelloni (Atp e Wta) e ci avviciniamo alla seconda settimana del torneo di tennis dello Slam con un Marco Cecchinato che sogna in grande, e che è davvero ad un passo dalla conquista degli ottavi di finale. Non è il solo perchè al terzo turno sulla terra di Parigi troviamo anche un ottimo Matteo Berrettini che però ha un impegno decisamente proibitivo, mentre nel tabellone femminile Camila Giorgi - la sola italiana rimasta in corsa - ha le potenzialità per fare tanta strada, anche se sulla carta il suo match odierno è davvero complicato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL ROLAND GARROS

Il Roland Garros 2018 è in diretta tv su Eurosport ed Eurosport 2 (dunque riservato agli abbonati alla televisione satellitare o al digitale terrestre), e l’emittente fornirà come sempre approfondimenti al termine dei match in particolare con il programma Game Set & Mats, dove Mats Wilander e Barbara Schett intervisteranno i protagonisti dello Slam. I match si potranno seguire anche in diretta streaming video: è infatti a disposizione di tutti la piattaforma Eurosport Player, per accedere alla quale bisogna pagare una quota per l’abbonamento e che sarà poi utilizzabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

BERRETTINI THIEM

Matteo Berrettini si è guadagnato tutto: le due vittorie al Roland Garros 2018, come scrivevamo ieri, sono le prime due nel main draw di uno Slam e certificano i grandi progressi di un giocatore che ha avuto un processo di sviluppo decisamente più rapido rispetto a quello di alcuni coetanei che, per scelta o meno, sguazzano ancora nei tornei ITF senza riuscire a fare il passo in più. Il problema per Matteo è che al terzo turno arriva Dominic Thiem: l’austriaco è uno dei principali candidati a mettere i bastoni tra le ruote a Rafa Nadal, ha giocato per due volte consecutive la finale del Master 1000 di Madrid (sempre perdendo) e ha già vinto 10 titoli Atp, 8 dei quali sulla terra dove ha anche perso 5 finali. Possiamo dire che Thiem stia studiando da “piccolo Rafa”? Magari è esagerato dire così, ma va considerato che il Roland Garros è l’unico Slam in cui abbia centrato finora la semifinale, e lo ha fatto due volte nelle ultime due edizioni. Insomma: il compito per Berrettini è oltremodo ostico, eppure mai dire mai perchè le grandi carriere devono pur cominciare da qualche parte, e chissà che non sia una strepitosa vittoria contro la testa di serie numero 7 del torneo… (agg. di Claudio Franceschini)

GIORGI STEPHENS

A dimostrazione del fatto che la terra rossa non sia la superficie preferita di Camila Giorgi, l’italo-argentina si trova a questo punto del Roland Garros per la prima volta in carriera; negli Slam invece ha come record l’ottavo a Wimbledon 2012, quando si pensava che la sua crescita potesse essere netta e rapida. Così non è stato: Camila è rimasta una buona giocatrice capace di ottimi risultati ma anche sporadici, senza mai riuscire a fare il salto di qualità tecnico che le avrebbe permesso di restare con le migliori. Anche così però rappresenta una minaccia per tutte; anche per quella Sloane Stephens che qui a Parigi è testa di serie numero 10, e che arriva dalle vittorie di Us Open e Miami che finalmente l’hanno portata nell’Olimpo del tennis femminile. Anche lei è piuttosto incostante, ma su livelli generalmente più alti; pure la Giorgi l’ha battuta due volte su tre, due anni fa a Montréal (7-6 7-6) e lo scorso gennaio a Sydney (6-3 6-0), dimostrando di poter fare partita pari contro giocatrici che amano scambiare dal fondo con ritmo. Anche oggi dunque la vittoria non è certamente un’utopia, anzi: dovesse arrivare agli ottavi, Camila si troverebbe di fronte una tra Petra Kvitova e Anett Kontaveit per continuare a sognare, finalmente, l’ingresso negli ultimi turni di un torneo dello Slam.

CECCHINATO CARRENO BUSTA

Marco Cecchinato è senza ombra di dubbio il tennista italiano più in crescita: prima di arrivare a Parigi per il Roland Garros 2018 non aveva mai vinto un singolo match nel main draw di uno Slam, qui ha già battuto Marius Copil e Marco Trungelliti sfruttando il tabellone (è finito dalla parte del lucky loser che ha preso il posto di Nick Kyrgios, una testa di serie) ma mostrando anche evidenti progressi, quelli che lo hanno portato poco fa a vincere il primo titolo Atp in carriera (a Budapest). Purtroppo per lui la strada adesso si complica: il suo avversario si chiama Pablo Carreno Busta, è la testa di serie numero 10 del torneo e già lo scorso anno aveva raggiunto i quarti di finale al Roland Garros, eliminando Dimitrov e Raonic prima di ritirarsi contro Nadal (era nettamente sotto). Poco dopo ha fatto anche meglio, centrando la semifinale degli Us Open con vittoria su Shapovalov grazie a tre tie break – aveva perso contro Kevin Anderson; un giocatore dunque che è riuscito a elevarsi rispetto alla media dei tanti spagnoli presenti nel circuito, bravissimi e pericolosi sulla terra ma molto meno competitivi su altre superfici. Un tennista che contro Cecchinato parte ovviamente favorito, ma il palermitano ha ben poco da perdere e dunque si giocherà le sue possibilità di fare strada.

© Riproduzione Riservata.