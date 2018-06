Roma torna Massara / Ufficiale, il dirigente classe 1968 pronto a riabbracciare i giallorossi

Roma torna Massara, ufficiale: il dirigente classe 1968 pronto a riabbracciare i giallorossi. Aveva già ricoperto il ruolo di direttore sportivo per la squadra capitolina in passato.

01 giugno 2018 Matteo Fantozzi

Roma torna Massara La Presse

Frederic Massara è tornato alla guida della Roma, lavorando nel team di Monchi che rimarrà comunque il direttore sportivo della squadra. Sicuramente sarà importante il suo ruolo perché conosce bene l'ambiente e sa come funzionano le cose nella capitale. Frederic Massara è un dirigente di grande esperienza che ha seguito a lungo nella sua avventura Walter Sabatini tra Palermo, Roma e Inter. E' stato il direttore sportivo del club giallorosso nel periodo che corre tra l'addio dello stesso Sabatini fino all'arrivo dello spagnolo Monchi. Staremo a vedere quali saranno le sue parole e come si comporterà di fronte al pubblico nella prossima conferenza stampa. Di certo la Roma arricchisce la sua rosa in campo, ufficiali gli acquisti di Ante Coric e Marcano, e fuori, con il ritorno proprio di Massara.

IL RITORNO DEL DIRIGENTE

