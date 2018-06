Zinedine Zidane/ I perché dell'addio al Real Madrid: tensioni con Perez, come già Ancelotti

01 giugno 2018 Mauro Mantegazza

Zinedine Zidane (LaPresse)

Zinedine Zidane dunque non è più l’allenatore del Real Madrid. In queste ore naturalmente si sono scatenate voci di ogni tipo sia sul futuro del tecnico francese - che comunque si prenderà un anno sabbatico, con l’unica possibile eccezione nel caso in cui la Francia gli chiedesse di diventare c.t. dopo i Mondiali, ma perché questo accada dovrebbe essere un flop l’esperienza in Russia di Didier Deschamps - sia sul nome del nuovo allenatore del Real Madrid, per il quale sembra esserci in pole position Mauricio Pochettino ma resta forte pure la soluzione interna. Di certo è stata perfetta la scelta di tempo: andandosene da vincitore di tre Champions League consecutive, Zidane lascia a Madrid un ricordo perfetto, il che è difficile in una piazza così esigente - per informazioni chiedere ad esempio a Capello e Ancelotti, che pure con il Real hanno vinto tanto. Basterebbe ricordare che durante la stagione sono state parecchie le critiche ad una squadra che non è praticamente mai stata in lotta con il Barcellona per vincere la Liga: vero, ma come si poteva dimenticare che - prima di Kiev - Zidane aveva già vinto una Liga, una Supercoppa di Spagna, due Champions League, due Supercoppe europee e due Mondiali per Club e tutto questo sedendo sulla panchina del Real Madrid solo dal gennaio 2016?

ZINEDINE ZIDANE E IL PERCHÈ DELL’ADDIO AL REAL MADRID

In effetti il vero perché dell’addio al Real Madrid è stato l’unico argomento su cui Zidane ieri non ha parlato in conferenza stampa, forse anche perché avrebbe dovuto toccare il rapporto con il presidente Florentino Perez, che era seduto al suo fianco. Quando scelse Zizou nel gennaio 2016, Perez impose sulla panchina del Real il nome di una leggenda da calciatore, ma che come tecnico aveva allenato al massimo la squadra B dei Blancos, dunque una sua creatura che forse immaginava più malleabile. In breve tempo però Zidane ha saputo imporre le proprie idee, dalla presenza fissa di Casemiro alla rottamazione della “sacra” BBC, che nei piani di Perez era praticamente intoccabile. In questo modo l’allenatore ha guadagnato la stima dello spogliatoio, ma qualcosa ha perso nel rapporto con il presidente, che non a caso ha cominciato a punzecchiarlo dicendo che era troppo vicino ai giocatori - la stessa accusa che a suo tempo rivolse ad Ancelotti. Si dice addirittura che in caso di sconfitta contro il Liverpool, Zidane avrebbe potuto essere licenziato: invece ha vinto e ora toglie il disturbo da gran signore. Un’uscita di scena perfetta, d’altronde la testata a Materazzi nella finale dei Mondiali 2006 qualcosa gli avrà pure insegnato…

