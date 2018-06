Alejandro Penaranda assassinato in Colombia/ Calciatore del Cortulua ucciso per motivi passionali?

Alejandro Penaranda assassinato in Colombia: tragica fine per il calciatore del Cortulua, attaccante di 24 anni, è stato ucciso per motivi passionali?

Alejandro Penaranda (Facebook)

Tragedia nel mondo del calcio: il giocatore Alejandro Penaranda è stato assassinato in Colombia ieri, venerdì 1 giugno 2018. L’attaccante di ventiquattro anni del Cortulua, club che milita nella seconda divisione del campionato colombiano, era ospite in una festa tra amici e all’improvviso è stato freddato nel corso di una sparatoria. In queste ore le autorità stanno indagando sul folle gesto che ha portato al delitto dell’ex calciatore dell’America de Calì. La Gazzetta dello Sport rivela che secondo le prime ipotesi delle forze dell’ordine, l’assassino avrebbe fatto irruzione alla festa del quartiere di Calì per vendicare un presunto tradimento da parte della fidanzata. Alejandro Penaranda Trujillo è stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco: nel corso della sparatoria sono stati feriti anche un compagno di squadra, Heissen Izquierdo, e un calciatore di proprietà Toluca (club che milita nella prima divisione messicana), Cristian Borja.

ALEJANDRO PENARANDA TRUJILLO UCCISO PER MOTIVI PASSIONALI?

Sulla vicenda sta investigando la squadra del generale Hugo Casos, che ai microfoni di Radio RCN ha rivelato che “i presenti alla festa hanno parlato di un uomo sconosciuto che si è presentato alla porta chiedendo di una donna”. Il generale ha poi sottolineato che l’uomo avrebbe poi fatto irruzione nell’abitazione dal giardino: successivamente ha iniziato a sparare all’impazzata ed è confermata l’ipotesi del delitto di natura passionale. Hugo Casos ha inoltre aggiunto: “Data la dinamica dell’accaduto, il gesto fa pensare all’atto di un sicario”. Il Cortulua, club di Segunda Division, ha espresso le condoglianza alla famiglia del calciatore per la prematura morte. Penaranda ha fatto il suo esordio tra i professionisti nel 2014 con la maglia dell’Atletico Nacional: con il top club colombiano ha vinto il campionato e la coppa nazionale. Successivamente è passato all’America de Cali e, infine, al Cortulua. Prima della tragica fine…

