Allegri al Real Madrid/ Allarme Juventus: gli spagnoli vogliono proprio Max!

Allegri al Real Madrid, allarme Juventus: gli spagnoli vogliono proprio Max! La pista Allegri è una delle più concrete, la Juventus potrebbe perdere il suo allenatore

02 giugno 2018 Mauro Mantegazza

Zidane e Allegri (LaPresse)

Massimiliano Allegri è nel mirino del Real Madrid: lo conferma As, giornale sportivo spagnolo solitamente ben informato sulle vicende del club campione d’Europa. La situazione è abbastanza chiara: Allegri e la Juventus sono intenzionati ad andare avanti insieme, ma è chiaro che un concreto e deciso interesse per l’allenatore da parte del Real Madrid potrebbe cambiare le carte in tavola. Allegri può mettere sul piatto quattro doppiette scudetto-Coppa Italia in altrettante stagioni vissute alla guida della Juventus, che ha portato anche per due volte in finale di Champions League, le uniche per una squadra italiana dopo l’Inter 2010. Inoltre, potrebbe essere uno dei pochi allenatori non spaventati dall’idea di andare a Madrid subito dopo un idolo della tifoseria del Real come Zinedine Zidane, perché tutto sommato sarebbe una situazione molto simile a quella già vissuta quando arrivò in bianconero (da ex Milan) per sostituire una bandiera della Juventus come Antonio Conte, che aveva portato tre scudetti consecutivi che dopo Calciopoli per la Juventus valevano come le tre Champions League di Zidane al Real.

REAL-ALLEGRI, IDEA POSSIBILE

Fin qui tutto è chiaro, resta però il fatto che la Juventus non sarebbe di certo contenta di dover riprogrammare la prossima stagione con un nuovo allenatore: vero che era già successo addirittura a luglio proprio con Conte ed Allegri, però Beppe Marotta e Fabio Paratici farebbero volentieri a meno di ritrovarsi per una seconda volta in quella situazione. Per adesso si può dire una cosa: il Real Madrid sta pensando seriamente ad Allegri e Allegri giustamente è tentato dalla possibilità di allenare il Real Madrid, anche se questo non vuol dire che accetterebbe sicuramente un’offerta che venisse presentata dagli spagnoli. I tifosi della Juventus dovranno stare attenti, perché gli sviluppi della vicenda potrebbero spingere Allegri verso Madrid e questo sarebbe uno scherzetto (sia pure naturalmente involontario) giocato da Zinedine Zidane alla sua ex squadra. Sempre che non si voglia immaginare che possa essere proprio Zidane l’erede di Allegri a Torino, volontà di anno sabbatico permettendo…

