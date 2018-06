Austria Germania/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Austria Germania, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Amichevole di lusso a Klagenfurt, i tedeschi vanno verso i Mondiali di Russia

02 giugno 2018 Claudio Franceschini

Diretta Austria Germania, amichevole (Foto LaPresse)

Austria Germania è una delle amichevoli internazionali di questi giorni: si gioca alle ore 18:00 di sabato 2 giugno presso il Worthersee Stadion di Klagenfurt. Contesti diversi per due nazioni che, motivi storici ovviamente, non si sono mai amate ma sono anche molto vicine per tradizione: l’Austria ha mancato la qualificazione ai Mondiali e ha perso subito smalto rispetto a una campagna europea che l’aveva invece vista come grande protagonista, mentre la Germania andrà in Russia a difendere il titolo che ha vinto quattro anni fa, con la presunzione di considerarsi favorita e di poter agganciare il record del Brasile nell’albo d’oro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE AUSTRIA GERMANIA

Austria Germania non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà possibile assistere a una diretta streaming video di questa partita amichevole; per tutte le informazioni utili potete comunque consultare gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network - in particolare Facebook e Twitter - con dati che riguardano le due nazionali in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Prove generali per la Germania, che non gioca da fine marzo quando ha perso contro il Brasile un’amichevole di lusso; come sempre la nazionale tedesca affronta una grande manifestazione nel lotto delle favorite, ma questa volta è appunto campione in carica e dunque ancor di più avrà addosso tutti gli occhi, anche perchè se dovesse centrare il bis farebbe qualcosa di veramente storico. Nelle qualificazioni i tedeschi hanno vinto tutte le partite del loro girone, segnando a raffica (oltre 40 gol) e mostrando una superiorità a tratti anche imbarazzante; al netto di qualche problema (vedi la condizione di Manuel Neuer), davvero la Germania può ripetersi, anche se dovrà cancellare la delusione degli Europei quando è stata eliminata in semifinale. L’Austria invece ha fallito le qualificazioni: non è stata mai davvero in corsa, e non è riuscita a confermare quanto di buono aveva fatto vedere durante il cammino che aveva portato agli Europei di due anni fa. Allora aveva dominato, questa volta invece ha deluso le aspettative; pure ci sono elementi ancora giovani all’interno del gruppo e dunque questa nazionale ha tutto per provare a ripresentarsi a grandi livelli nel calcio mondiale, questa amichevole può servire come inizio di una nuova era.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA GERMANIA

La forza della Germania è quella di saper programmare: di fatto il gruppo che andrà ai Mondiali deve molto alla vittoria nella Confederations Cup, quando Joachim Loew aveva presentato una nazionale B da testare. Esperimento riuscito: oggi in campo potrebbe andare un 4-2-3-1 con ter Stegen tra i pali protetto da una linea nella quale Kimmich e Plattenhardt sono i terzini, mentre in mezzo ci sono come sempre i titolarissimi Hummels e Jerome Boateng (insidiati però dal loro compagno nel Bayern Monaco Sule). A centrocampo Khedira e Kroos non sono più senza rivali, almeno il mediano della Juventus: salgono le quotazioni di Rudy e Goretzka e non va dimenticato Gundogan, in grado di fare la differenza se sta bene. Davanti, c’è solo l’imbarazzo della scelta: Ozil potrebbe essere il trequartista affiancato da Reus e uno tra Leroy Sané e Muller, ma il giocatore del Bayern Monaco può anche agire da prima punta dove se la gioca soprattutto con Timo Werner. L’Austria potrebbe giocare con il 4-2-3-1: davanti a Siebenhandl linea con Bauer e Ulmer esterni, Prodl e Dragovic invece al centro dello schieramento. In mediana ecco Grillitsch e Baumgartlinger a formare la cerniera che assiste la linea di mezzepunte, nella quale Schaub e Schlager potrebbero essere titolari insieme a Kainz; la prima punta è una questione tra Arnautovic e Burgstaller.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente la Germania è la chiara favorita per questa amichevole: secondo quanto previsto dall’agenzia di scommesse Snai il segno 2 per la vittoria della nazionale tedesca vale 1,50 contro un valore di 5,75 che è stato invece abbinato al segno 1, da giocare in caso di affermazione dell’Austria. Qualora la sfida dovesse terminare in parità (dunque l’eventualità data dal segno X) il vostro guadagno con questo bookmaker sarebbe di 4,00 volte la somma che avrete deciso di investire.

