Belgio Portogallo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Belgio Portogallo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A Bruxelles si gioca una grande amichevole tra due squadre che vanno ai Mondiali

02 giugno 2018 Claudio Franceschini

Diretta Belgio Portogallo, amichevole (Foto LaPresse)

Belgio Portogallo, in programma sabato 2 giugno alle ore 20:45, è una delle amichevoli più interessanti tra quelle che si giocano in questi giorni e in preparazione ai Mondiali: si gioca al Re Baldovino di Bruxelles, stadio nazionale dei Diavoli Rossi. Il Portogallo è già stato impegnato nei giorni scorsi, pareggiando 2-2 contro la Tunisia; il Belgio invece non gioca dallo scorso marzo, quando ha battuto 4-0 l’Arabia Saudita. Il risultato conta poco, ma trattandosi di una sfida tra due delle principali nazionali a livello europeo entrambe terranno a fare bella figura, anche perchè vincere aiuta a vincere e ancora di più quando ci si avvicina ad un Mondiale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE BELGIO PORTOGALLO

Belgio Portogallo non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà possibile assistere a una diretta streaming video di questa partita amichevole; per tutte le informazioni utili potete comunque consultare gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network - in particolare Facebook e Twitter - con dati che riguardano le due nazionali in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Possiamo accomunare Belgio e Portogallo sotto la voce che raggruppa le nazionali che hanno ormai raggiunto un grande livello ma devono ancora trovare la loro massima espressione a livello mondiale. Questo certamente è vero soprattutto per il Belgio, perchè da qualche anno i Diavoli Rossi sono indicati come una nazionale in grandissima crescita e piena di campioni (basta guardare la loro rosa) ma intanto hanno fallito gli appuntamenti ai quali hanno partecipato, non solo gli Europei 2016 ma anche i Mondiali di due anni prima, quando comunque non avevano ancora raggiunto la potenza di oggi. Il Portogallo se non altro i suoi risultati li ha fatti: c’è una semifinale Mondiale intanto (2006), ma soprattutto i lusitani sono riusciti a vincere gli Europei proprio quando si pensava che, disgregata la generazione d’Oro che aveva raggiunto la finale casalinga nel 2004, il movimento fosse in ricostruzione e potesse impiegare qualche tempo per rialzare la testa. La grande crescita di Cristiano Ronaldo invece ha guidato e ispirato i compagni; il Portogallo come il Belgio ha un gruppo ancora piuttosto giovane, e queste due nazionali si preparano a vivere un Mondiale da grandi protagonisti nel quale ci sarà l’urgenza di arrivare in fondo, quantomeno ai quarti per poi vedere cosa succederà.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO PORTOGALLO

Il Belgio di Roberto Martinez ha aperto alla difesa a tre: Kompany guida un reparto nel quale Vertonghen e Alderweireld sono gli altri centrali a protezione di Courtois. A centrocampo salgono i due esterni: a destra scelta difensiva con Meunier, a sinistra invece lo spazio dovrebbe essere occupato da Ferreira-Carrasco. In mezzo c’è davvero l’imbarazzo della scelta, tanto che uno come Nainggolan non è stato convocato: sulla carta i titolari sono Witsel e Moussa Dembélé ma ci sono anche Chadli e il giovane Tielemans, cresciuto tantissimo ultimamente (per non parlare di Dendoncker). Davanti, De Bruyne e Eden Hazard vanno ad accompagnare la prima punta che è naturalmente Romelu Lukaku. Nel Portogallo, ancora orfano di Cristiano Ronaldo, è 4-1-4-1: William Carvalho davanti alla difesa e André Silva prima punta, alle spalle dell’attaccante del Milan potrebbero trovare spazio Gonçalo Guedes e Manuel Fernandes che andrebbero a sostituire Joao Mario e Quaresma, con la conferma di Bernardo Silva e Adrien Silva. In difesa invece potrebbero agire Cédric Soares e Mario Rui sugli esterni, in mezzo staffetta tra i due veterani Pepe e Bruno Alves con José Fonte confermato a protezione di uno tra Rui Patricio e Anthony Lopes.

QUOTE E PRONOSTICO

Difficile pronosticare una squadra favorita per questa amichevole di Bruxelles: i bookmaker in generale danno per favorito il Belgio per una questione di fattore campo, e dunque la Snai dice che il segno 1 per la vittoria dei Diavoli Rossi vale 1,95. Siamo invece ad un valore di 3,20 per quanto riguarda il pareggio, come sempre identificato dal segno X; per quanto riguarda il successo esterno del Portogallo, con questa agenzia di scommesse la vostra vincita sulla partita sarebbe di 3,20 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

